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Trung Quốc mở rộng trạm vũ trụ Thiên Cung thành siêu nền tảng không gian phức hợp

Thứ Tư, 15:34, 24/06/2026
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VOV.VN - Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc sẽ được mở rộng từ kết cấu hình chữ T lên hình chữ thập với việc thêm một khoang mới. Trong tương lai, trạm này sẽ có tổng cộng 6 khoang và là siêu nền tảng không gian phức hợp.

Trạm vũ trụ Thiên Cung hiện bao gồm mô-đun lõi Thiên Hòa, khoang thí nghiệm Vấn Thiên và Mộng Thiên trong một kết cấu hình chữ T. Giai đoạn mở rộng đầu tiên sẽ bổ sung thêm một khoang đa chức năng mới nặng 20 tấn, kết nối với mô-đun lõi để tạo thành hình chữ thập (十).

Chia sẻ trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông Tiền Hàng, nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Tên lửa Trung Quốc (CALT) thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), cho biết việc mở rộng này là một phần của kế hoạch ban đầu, nhằm bổ sung thêm nhiều cổng kết nối, cho phép nhiều tàu vũ trụ cũng neo đậu đồng thời, giúp nhiều người có thể cùng thực hiện các nhiệm vụ ngoài không gian, cũng như mở rộng khả năng lưu trữ và thí nghiệm.

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Hình minh họa (Nguồn: CCTV)

Theo nhà nghiên cứu này, khi ngày càng nhiều các thí nghiệm được thực hiện trên quỹ đạo, thiết bị và không gian phòng thí nghiệm sẽ trở nên quá tải, do đó trạm vũ trụ phải mở rộng về mặt vật lý.

Ngoài ra, Trạm vũ trụ Thiên Cung đang chuẩn bị cho những chuyến đi dài ngày hơn, với các nhiệm vụ vận chuyển phi hành đoàn và hàng hóa dự kiến ​​sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Hiện có 3 phi hành gia đang làm việc tại đây, nhưng khi các phi hành đoàn lớn hơn và thời gian lưu trú dài hơn, không gian trạm vũ trụ sẽ cần phải mở rộng.

Ông còn cho biết, bố cục hiện tại có những hạn chế trong các hoạt động ngoài không gian và lưu trữ vật tư, việc mở rộng sẽ giúp Trung Quốc có một trung tâm vũ trụ tổng hợp, có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ hơn.

Hợp tác quốc tế cũng là một động lực quan trọng khác. Trung Quốc hiện đã mở cửa trạm vũ trụ cho thế giới, ngày càng nhiều quốc gia có thể sẽ tham gia vào các sứ mệnh có người lái và nghiên cứu chung tại đây.

Bên cạnh đó, Trung Quốc dự kiến ​​​​sẽ phóng kính viễn vọng không gian Tuần Thiên vào năm 2027, bay cùng quỹ đạo với trạm vụ trụ và có thể kết nối với trạm này khi cần bảo trì.

Thiết kế “đồng quỹ đạo” này sẽ biến trạm vũ trụ của Trung Quốc thành một siêu nền tảng không gian phức hợp, vừa là nơi lưu trú của phi hành đoàn, vừa là nền tảng nghiên cứu khoa học, kiểm chứng công nghệ và quan sát thiên văn.

Được biết, 5 năm qua kể từ khi đi vào hoạt động, trạm vũ trụ của Trung Quốc đã thực hiện 267 dự án khoa học và ứng dụng. Riêng năm 2025, 86 thí nghiệm mới trên quỹ đạo đã được bổ sung, với khoảng 1.179 kg vật liệu khoa học được gửi lên và 105 kg mẫu thí nghiệm được đưa xuống Trái Đất, tạo ra hơn 150 terabyte dữ liệu khoa học.

Bà Hầu Vĩnh Thanh, Phó tổng thiết kế hệ thống trạm vũ trụ, cho biết: “Trạm vũ trụ có thể sẽ có thêm nhiều mô-đun trong tương lai, nhằm mở rộng khả năng ứng dụng. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ mở rộng khả năng của cánh tay robot, khiến nó có thể thực hiện ngày càng nhiều nhiệm vụ phức tạp hơn.”

Trong khi đó, theo ông Bàng Chi Hạo, chuyên gia truyền thông về công nghệ thám hiểm vũ trụ Trung Quốc, khoang mới sẽ kết nối với cổng phía trước của khoang lõi Thiên Hòa. Trong kế hoạch trung và dài hạn, trạm vũ trụ của Trung Quốc vẫn có thể bổ sung thêm nhiều mô-đun mới, vì khoang bổ sung có nhiều cổng kết nối và cổng EVA.

Còn theo tiết lộ của ông Dương Hồng, Tổng thiết kế hệ thống trạm vũ trụ Trung Quốc, kế hoạch dài hạn của nước này là nâng cấp trạm Thiên Cung lên cấu hình 6 mô-đun, đưa tổng khối lượng từ 90 tấn hiện nay lên tối đa 180 tấn.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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