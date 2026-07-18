Trung Quốc muốn chống lừa đảo viễn thông qua cơ chế “3+3” với Campuchia

Chủ tịch Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Thượng Hải khi ông tham dự Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới năm 2026 và tiến hành chuyến thăm làm việc tới Trung Quốc.

Theo Bộ Ngoại giao nước này, phát biểu tại đây, ông cho rằng, lịch sử đã chứng minh tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Campuchia không phải là mối kết giao nhất thời hay qua một sự kiện cụ thể, mà là sự đồng thuận vượt qua những biến động của thời cuộc và được trao truyền qua các thế hệ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Thượng Hải ngày 17/7. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông nhấn mạnh, hai bên cần phát huy “tình hữu nghị sắt son” do các thế hệ lãnh đạo đi trước vun đắp, tăng cường tin cậy chiến lược, củng cố đoàn kết và hợp tác, làm phong phú thêm nội hàm của khuôn khổ hợp tác “Lục giác Kim cương”, nâng tầm việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Campuchia trong thời đại mới.

Được biết, khuôn khổ hợp tác “Lục giác Kim cương” ưu tiên 6 lĩnh vực then chốt: chính trị, năng lực sản xuất, nông nghiệp, năng lượng, an ninh và nhân văn.

Lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, hai bên cần đẩy nhanh việc xây dựng “Hành lang Phát triển Công nghiệp” và “Hành lang Cá - Lúa”, tối ưu hóa các ngành công nghiệp truyền thống như điện lực và nông nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp mới nổi như trí tuệ nhân tạo và kinh tế số, phối hợp thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho quốc kế dân sinh của Campuchia.

Ông cũng cho rằng, hai bên cần tận dụng hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” về ngoại giao, quốc phòng và an ninh, chung tay trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới như làm hàng giả, buôn lậu, đánh bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông, qua đó bảo vệ lợi ích và an ninh chung.

Ông tái khẳng định việc Trung Quốc ủng hộ Campuchia và Thái Lan tìm kiếm giải pháp xử lý xung đột thông qua đối thoại và đàm phán, cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề này.

Trước đó, theo truyền thông Campuchia, hai nước đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế đối thoại chiến lược “2+2” giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng tại Phnom Penh ngày 22/4. Tại đây, hai bên đã đạt được đồng thuận quan trọng, nhất trí nâng cấp cơ chế này lên khuôn khổ “3+3” nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương và cùng nhau giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu.