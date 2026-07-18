English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc muốn chống lừa đảo viễn thông qua cơ chế “3+3” với Campuchia

Thứ Bảy, 16:22, 18/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 17/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, hai bên cần tận dụng hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” về ngoại giao, quốc phòng và an ninh, cùng nhau trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới như lừa đảo viễn thông.

Chủ tịch Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Thượng Hải khi ông tham dự Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới năm 2026 và tiến hành chuyến thăm làm việc tới Trung Quốc.

Theo Bộ Ngoại giao nước này, phát biểu tại đây, ông cho rằng, lịch sử đã chứng minh tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Campuchia không phải là mối kết giao nhất thời hay qua một sự kiện cụ thể, mà là sự đồng thuận vượt qua những biến động của thời cuộc và được trao truyền qua các thế hệ.

trung quoc muon chong lua dao vien thong qua co che 3 3 voi campuchia hinh anh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Thượng Hải ngày 17/7. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông nhấn mạnh, hai bên cần phát huy “tình hữu nghị sắt son” do các thế hệ lãnh đạo đi trước vun đắp, tăng cường tin cậy chiến lược, củng cố đoàn kết và hợp tác, làm phong phú thêm nội hàm của khuôn khổ hợp tác “Lục giác Kim cương”, nâng tầm việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Campuchia trong thời đại mới.

Được biết, khuôn khổ hợp tác “Lục giác Kim cương” ưu tiên 6 lĩnh vực then chốt: chính trị, năng lực sản xuất, nông nghiệp, năng lượng, an ninh và nhân văn.

Lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, hai bên cần đẩy nhanh việc xây dựng “Hành lang Phát triển Công nghiệp” và “Hành lang Cá - Lúa”, tối ưu hóa các ngành công nghiệp truyền thống như điện lực và nông nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp mới nổi như trí tuệ nhân tạo và kinh tế số, phối hợp thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho quốc kế dân sinh của Campuchia.

Ông cũng cho rằng, hai bên cần tận dụng hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” về ngoại giao, quốc phòng và an ninh, chung tay trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới như làm hàng giả, buôn lậu, đánh bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông, qua đó bảo vệ lợi ích và an ninh chung.

Ông tái khẳng định việc Trung Quốc ủng hộ Campuchia và Thái Lan tìm kiếm giải pháp xử lý xung đột thông qua đối thoại và đàm phán, cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề này.

Trước đó, theo truyền thông Campuchia, hai nước đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế đối thoại chiến lược “2+2” giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng tại Phnom Penh ngày 22/4. Tại đây, hai bên đã đạt được đồng thuận quan trọng, nhất trí nâng cấp cơ chế này lên khuôn khổ “3+3” nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương và cùng nhau giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc hối thúc Campuchia điều tra vụ công dân bị sát hại
Trung Quốc hối thúc Campuchia điều tra vụ công dân bị sát hại

VOV.VN - Ngày 1/6, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã hối thúc Campuchia điều tra vụ một công dân nước này nghi ngờ bị bắt cóc và sát hại, nhằm bảo vệ hiệu quả tính mạng và tài sản của công dân Trung Quốc tại Campuchia.

Trung Quốc hối thúc Campuchia điều tra vụ công dân bị sát hại

Trung Quốc hối thúc Campuchia điều tra vụ công dân bị sát hại

VOV.VN - Ngày 1/6, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã hối thúc Campuchia điều tra vụ một công dân nước này nghi ngờ bị bắt cóc và sát hại, nhằm bảo vệ hiệu quả tính mạng và tài sản của công dân Trung Quốc tại Campuchia.

Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc
Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Du lịch Campuchia đã chính thức phát động chiến dịch du lịch “Mùa xanh” và chính sách miễn thị thực thí điểm cho công dân Trung Quốc, nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch đến khám phá các địa điểm nổi tiếng tại nước này.

Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc

Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Du lịch Campuchia đã chính thức phát động chiến dịch du lịch “Mùa xanh” và chính sách miễn thị thực thí điểm cho công dân Trung Quốc, nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch đến khám phá các địa điểm nổi tiếng tại nước này.

Campuchia và Trung Quốc nâng cấp cơ chế đối thoại chiến lược từ 2+2 lên 3+3
Campuchia và Trung Quốc nâng cấp cơ chế đối thoại chiến lược từ 2+2 lên 3+3

VOV.VN - Nâng cấp cơ chế đối thoại, mở rộng hợp tác an ninh và thắt chặt hơn nữa cơ chế “cộng đồng chung vận mệnh” - đó là những thông điệp then chốt vừa phát đi từ cuộc đối thoại chiến lược giữa Campuchia và Trung Quốc tại Phnom Penh.

Campuchia và Trung Quốc nâng cấp cơ chế đối thoại chiến lược từ 2+2 lên 3+3

Campuchia và Trung Quốc nâng cấp cơ chế đối thoại chiến lược từ 2+2 lên 3+3

VOV.VN - Nâng cấp cơ chế đối thoại, mở rộng hợp tác an ninh và thắt chặt hơn nữa cơ chế “cộng đồng chung vận mệnh” - đó là những thông điệp then chốt vừa phát đi từ cuộc đối thoại chiến lược giữa Campuchia và Trung Quốc tại Phnom Penh.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ