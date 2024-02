Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác an ninh với Hungary

Thông tin về việc Trung Quốc muốn thúc đẩy hợp tác với Hungary trong lĩnh vực an ninh được Nhân Dân nhật báo – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng ngày 19/2 theo nguồn tin của Tân Hoa Xã.

Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng. Ảnh: Caixin Global

Theo đó, đề nghị hỗ trợ an ninh cho Hungary được Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đưa ra trong cuộc gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 16/2 khi ông đang ở thăm Budapest. Chuyến thăm diễn ra khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Vương Tiểu Hồng nhấn mạnh, Trung Quốc và Hungary có tình hữu nghị truyền thống, là những người bạn và đối tác tốt có thể đứng vững trước thử thách. Ông cho biết, dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo hai nước, sự phát triển của quan hệ và hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai bên đã bước vào giai đoạn nhanh chóng và tăng tốc. Hợp tác cùng có lợi đã đạt được những kết quả to lớn và là “hình mẫu cho việc xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới”.

​Bộ trưởng Công an Trung Quốc hy vọng, hai bên đi sâu hợp tác trong các lĩnh vực chống khủng bố, chống tội phạm xuyên quốc gia, xây dựng năng lực an ninh và thực thi pháp luật theo Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, nhằm “đưa hợp tác thực thi pháp luật và an ninh thành điểm nhấn mới trong quan hệ song phương”.

Trong thời gian ở thăm Hungary, Bộ trưởng Vương Tiểu Hồng cũng gặp Bộ trưởng Nội vụ Hungary Sandor Pinter và ký một số văn bản về thực thi pháp luật và hợp tác an ninh, tuy nhiên truyền thông Trung Quốc không nêu rõ nội dung các văn bản này.

Được biết, Hungary hiện là thành viên duy nhất của NATO chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập liên minh quân sự này của Thụy Điển. Trong khi đó, quan hệ giữa Trung Quốc và NATO căng thẳng ở một số vấn đề, đặc biệt khi liên minh quân sự này tuyên bố Bắc Kinh “thách thức lợi ích, an ninh và các giá trị của NATO” thông qua “các chính sách cưỡng bức và tham vọng”. Trung Quốc phản đối điều này và gọi NATO là “thách thức mang tính hệ thống” đối với an ninh và ổn định toàn cầu.

Giới quan sát đánh giá thỏa thuận an ninh với Hungary là một chiến thắng ngoại giao của Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU).