Trung Quốc nâng cảnh báo bão Wipha lên mức gần cao nhất

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã chính thức nâng cảnh báo bão Wipha lên màu cam vào lúc 18h00 chiều qua (19/7). Không chỉ duy trì mức cảnh báo bão, trong sáng nay (20/7) cơ quan này cũng nâng mức cảnh báo mưa lớn lên màu cam.

Trong dự báo mới nhất, cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết, bão Wipha sẽ di chuyển về phía Tây với tốc độ khoảng 25 km/giờ và cường độ tăng dần. Từ chiều đến đêm 20/7, bão sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Chu Hải đến Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông với sức gió lên tới cấp 13-14. Sau đó, bão sẽ đi qua bờ biển phía Tây Quảng Đông, di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ trong ngày 21/7 và đi về phía Đông Bắc Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão, hàng loạt địa phương miền Đông và Nam nước này sẽ có mưa to đến rất to. Trong đó, mưa cực to cục bộ (250-320 mm) sẽ xảy ra ở phía Bắc đảo Hải Nam và các vùng ven biển Tây Nam Quảng Đông.

Nhân viên ban quản lý một khu dân cư tại Hồng Kông sử dụng băng dính gia cố cửa ra vào và cửa sổ trước bão Wipha. Ảnh: Chinanews

Trước nguy cơ bị bão tấn công trực diện, Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt, hạn hán và bão tỉnh Quảng Đông đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên 2 cấp, từ cấp IV lên cấp II vào chiều 19/7. Tính đến 21h cùng ngày, hơn 278.000 người tại đây đã được sơ tán. Nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Đông, như Chu Hải, Giang Môn, Dương Giang... đã thực hiện biện pháp khẩn cấp “5 dừng”, gồm dừng các lớp học, công việc, sản xuất, vận tải và kinh doanh trong ngày 20/7. Thâm Quyến đóng cửa toàn bộ các công viên từ 18h ngày 19/7 và mở các hầm trú ẩn khẩn cấp trong nhà.

Ông Lưu Trí Dũng, quan chức Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông, cho biết: “Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh đã triển khai 6 trực thăng cứu hộ hàng không khẩn cấp, một máy bay không người lái cố định cỡ lớn và 15 máy bay không người lái cánh composite cỡ trung. Toàn tỉnh cũng đã triển khai 115 đội tiêu úng cứu hộ với 6.526 người và 174 đội cứu hộ công trình với 5.937 người, luôn sẵn sàng ứng cứu.”

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cũng đã triển khai phản ứng cấp độ III để phòng chống bão Wipha. Nhiều chuyến tàu đi qua và trong địa phận tỉnh Quảng Đông đã phải dừng hoạt động hoặc hạn chế tốc độ trong ngày 20/7.

Để đảm bảo an toàn, tỉnh Phúc Kiến gần kề đã sơ tán hơn 4.000 người khỏi các bè cá nuôi trồng thủy sản ven biển. Tính đến 12h trưa cùng ngày, 56 tuyến, 156 chuyến phà chở khách dọc bờ biển Phúc Kiến đã bị tạm dừng hoạt động, 58 dự án xây dựng trên biển cũng bị dừng thi công.

Các địa phương khác như Hải Nam, Hồng Kông, Ma Cao cũng đã có các biện pháp phòng chống bão tương tự, như Hồng Kông đóng cửa toàn bộ trường học, Ma Cao dự kiến hủy hơn 70 chuyến bay đến và đi từ đặc khu này trong ngày 20/7.