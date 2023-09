Trung Quốc - Nga nhất trí thắt chặt hợp tác an ninh chiến lược song phương

Tại đây, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, quan hệ Trung Quốc - Nga đã vượt qua thử thách của những thay đổi trong tình hình quốc tế và liên tục phát triển lành mạnh, ổn định, nội hàm hợp tác chiến lược giữa hai nước không ngừng phong phú, chất lượng hợp tác thực chất ngày càng nâng cao.

Trung Quốc, Nga tổ chức vòng tham vấn an ninh chiến lược lần thứ 18. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Theo ông Vương, cơ chế tham vấn an ninh chiến lược Trung-Nga, với tư cách là một phần quan trọng trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời đại mới, phản ánh chiều sâu của sự tin cậy chính trị và bề rộng của phối hợp chiến lược giữa Trung Quốc và Nga.

Kể từ khi thiết lập cơ chế này, hai bên đã duy trì liên lạc chặt chẽ và tương tác tích cực, bảo vệ hiệu quả lợi ích chung, đóng góp trí tuệ vào ổn định chiến lược toàn cầu và giải quyết các vấn đề nóng trong khu vực. Hai bên kiên quyết ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của nhau, thể hiện ý nghĩa đúng đắn của đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga phát huy hơn nữa hiệu quả của cơ chế này, đóng góp nhiều hơn vào việc bảo vệ an ninh quốc gia của hai nước và thúc đẩy hòa bình, ổn định thế giới.

Trong khi đó, theo truyền thông Trung Quốc, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev nhấn mạnh: Trước những thách thức từ tình hình an ninh quốc tế thay đổi nhanh chóng và xung đột thường xuyên, Nga và Trung Quốc không chịu sự ảnh hưởng và can nhiễu từ bên ngoài, kiên trì độc lập tự chủ, tăng cường phối hợp chiến lược, thể hiện giá trị độc đáo của đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Nga kiên định ủng hộ lập trường chính đáng của Trung Quốc trong các vấn đề liên quan đến Đài Loan, Tân Cương, Tây Tạng và Hong Kong, đồng thời phản đối sự can thiệp của phương Tây vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Nga đánh giá cao và ủng hộ 3 sáng kiến ​​toàn cầu do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất và sẵn sàng cùng thúc đẩy ổn định, phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Hai bên nhất trí tổ chức các cuộc tham vấn về ổn định chiến lược Trung-Nga vào thời điểm thích hợp, tăng cường hợp tác thực thi pháp luật và an ninh, không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị toàn cầu về các công nghệ mới nổi. Hai bên cũng sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ đa phương như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và cơ chế BRICS.