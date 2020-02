Trung Quốc nghiêm trị hành vi phạm tội với lực lượng chống dịch corona

Bốn bộ ngành của Trung Quốc hôm qua (7/2) vừa ra Thông tư liên bộ, yêu cầu nghiêm trị các hành vi phạm tội nhằm vào các cơ sở y tế và nhân viên y tế đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh cam go của nước này.

Thông tư về việc làm tốt công tác đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, gìn giữ trật tự y tế trong thời gian phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra vừa được Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an Trung Quốc phối hợp ấn hành.

Theo đó, 7 nhóm tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm gồm: đánh đập, cố ý gây thương tích và sát hại nhân viên y tế; hạn chế tự do của nhân viên y tế bất hợp pháp bằng các hình thức bạo lực, đe dọa, hoặc ngang nhiên làm nhục, hăm dọa, phỉ báng nhân viên y tế; những hành vi có thể gây lây nhiễm virus cho nhân viên y tế, như giật xé đồ dùng bảo hộ, nhổ nước bọt vào nhân viên y tế; từ chối việc kiểm dịch, cách ly, trị liệu của các cơ sở y tế bằng các hình thức bạo lực, đe dọa, hoặc cản trở các cơ sở y tế xử lý thi thể người bệnh theo luật định; cưỡng đoạt hoặc cố ý hủy hoại, chiếm dụng tài sản của các cơ sở y tế, hoặc gây rối làm loạn, đặt thi thể hoặc tự dựng nơi thờ cúng không đúng quy định tại các cơ sở y tế, gây rối loạn trật tự, ảnh hưởng công tác phòng chống dịch; mang theo súng ống, đạn dược, dụng cụ bị quản chế hoặc vật dụng gây nổ, phóng xạ, độc hại, ăn mòn vào các cơ sở y tế bất hợp pháp; các hành vi gây mất an toàn cho nhân viên y tế và rối loạn trật tự y tế khác.

Theo thông báo này, các hành vi trên sẽ bị lực lượng công an xử lý nhanh chóng, nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và người bệnh, lập lại trật tự tại các cơ sở y tế. Những hành vi phạm tội sẽ bị cơ quan kiểm sát gấp rút phê chuẩn bắt giữ, khởi tố và chuyển cho tòa án khẩn trương xét xử. Những hành vi phạm tội nghiêm trọng sẽ bị xử nặng, thậm chí tử hình./.