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Trung Quốc nhận hơn 80% đơn hàng đóng tàu mới toàn cầu

Thứ Sáu, 15:06, 23/10/2026
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VOV.VN - Ngành đóng tàu Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới về sản lượng hoàn thành, đơn hàng mới và đơn hàng đang nắm giữ trong 9 tháng kể từ đầu năm 2026. Trong đó, khối lượng đơn hàng mới chiếm 81,8% thị phần toàn cầu.

Theo số liệu do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc công bố ngày 23/10, trong 9 tháng năm nay, sản lượng tàu đóng hoàn thành của nước này đạt 58,05 triệu tấn trọng tải, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng đơn hàng mới đạt 175,29 triệu tấn trọng tải, tăng 163,2%.

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MSC Tessa, tàu container lớn nhất thế giới được đưa khỏi ụ tại Công ty đóng tàu Hudong-Zhonghua Shipbuilding ở Thượng Hải (Ảnh: China Daily)

Tính đến cuối tháng 9, khối lượng đơn hàng đang nắm giữ của ngành đóng tàu Trung Quốc đạt 399,13 triệu tấn trọng tải, tăng 64,8%. Ba chỉ tiêu trên lần lượt chiếm 63,6%, 81,8% và 72,4% thị phần toàn cầu.

Ông Lý Ngạn Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc, cho biết cả sản lượng hoàn thành, đơn hàng mới và đơn hàng đang nắm giữ đều tăng mạnh. Nhiều loại tàu được bàn giao sớm từ một đến hai tháng, cho thấy lợi thế về quy mô của ngành chế tạo nước này trong việc tiếp nhận và thực hiện đơn hàng.

Cùng với tăng trưởng về quy mô, ngành đóng tàu Trung Quốc cũng đẩy nhanh chuyển đổi xanh. Thị phần quốc tế của nước này trong các đơn hàng đóng tàu mới sử dụng động lực xanh đạt 74,1%, tăng 5,7 điểm phần trăm so với mức của 6 tháng đầu năm.

“Hơn hai phần ba thị phần tàu xanh toàn cầu thuộc về Trung Quốc. Chỉ trong nửa đầu năm, khối lượng đơn hàng chúng tôi tiếp nhận đã vượt mức của cả năm ngoái. Hiệu quả kinh tế của toàn ngành sẽ có bước tăng trưởng mạnh, thậm chí vượt mức cao nhất trong lịch sử, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế công nghiệp”, ông Lý Ngạn Khánh nhấn mạnh.

Tàu động cơ khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tiếp tục là một trong những phân khúc thu hút đơn hàng. Tại Thượng Hải, Công ty Đóng tàu Hỗ Đông Trung Hoa thuộc Tập đoàn Đóng tàu Trung Quốc đang tiếp nhận nhiều đơn đặt đóng dòng tàu động cơ LNG “Trường Hằng” thế hệ thứ năm, dung tích 174.000 m³, do Trung Quốc tự nghiên cứu và phát triển.

Ông Vương Giai Dĩnh, Trợ lý Tổng giám đốc kiêm Trưởng bộ phận Tiếp thị của công ty, cho biết: “Hiện nay, mỗi tháng chúng tôi có thể bàn giao một tàu động cơ LNG dung tích 170.000 m³. Lịch bàn giao các đơn hàng đã kéo dài đến năm 2031. Chúng tôi cũng đã nhận đơn đặt đóng loại tàu động cơ LNG lớn nhất thế giới, dung tích 271.000 m³, với tổng cộng 24 chiếc trong danh mục đơn hàng đang nắm giữ. Chiếc đầu tiên đã được khởi công trong năm nay, dự kiến bắt đầu bàn giao từ đầu năm 2028.”

Ở các phân khúc tàu thương mại chủ lực khác, Trung Quốc nhận 144 đơn đặt đóng tàu chở dầu thô cỡ rất lớn trong 9 tháng năm nay, chiếm 85,5% thị phần toàn cầu. Số đơn đặt đóng tàu container có sức chở từ 10.000 TEU trở lên đạt 94 chiếc, tương đương 82,7% thị phần.

Đáng chú ý, cùng với đà phát triển của xuất khẩu ô tô, số đơn đặt đóng tàu chở ô tô đạt 71 chiếc, tăng 766% so với cùng kỳ, chiếm 97,2% thị phần toàn cầu.

Ông Chu Húc Huy, Tổng giám đốc Công ty Đóng tàu Quốc tế Quảng Châu thuộc Tập đoàn Đóng tàu Trung Quốc, cho biết: “Chúng tôi vừa bàn giao một tàu chở ô tô có sức chứa 10.800 chiếc, sớm hơn thời hạn hợp đồng 9 tháng.”

Với lượng đơn hàng tăng mạnh và thị phần áp đảo ở nhiều phân khúc, ngành đóng tàu Trung Quốc tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường toàn cầu. Việc đẩy nhanh bàn giao, phát triển tàu LNG và tàu sử dụng động lực xanh cho thấy ngành này đang mở rộng quy mô gắn với nâng cao năng lực công nghệ, trong đó chuyển đổi xanh là một hướng đi đáng chú ý.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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