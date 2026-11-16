English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc nói Thượng đỉnh ba bên Trung - Nga - Mỹ “mang ý nghĩa mở đường”

Thứ Hai, 17:47, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 16/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đánh giá, cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ và Nga trong tuần này có “ý nghĩa mở đường” và sẽ thúc đẩy hòa bình và ổn định thế giới.

 

Thông tin thêm về cuộc gặp thượng đỉnh ba bên sẽ tổ chức tại Thâm Quyến ngày 19/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên nguyên thủ Trung - Nga - Mỹ gặp mặt trực tiếp trong lịch sử, sẽ đi sâu trao đổi về việc duy trì hòa bình thế giới và thúc đẩy ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các cường quốc, mang ý nghĩa mở đường.

trung quoc noi thuong dinh ba ben trung - nga - my mang y nghia mo duong hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Ảnh: Reuters)

"Trung Quốc, Nga và Mỹ tăng cường liên lạc, kiểm soát bất đồng và ổn định quan hệ, phù hợp với lợi ích của ba nước, cũng đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế, có lợi cho việc ổn định tình hình toàn cầu và thúc đẩy đối thoại, hợp tác", người phát ngôn Mao Ninh nói.

Tuy nhiên, bà Mao Ninh đã không tiết lộ chi tiết nội dung cuộc gặp ba bên.

Hồi tuần trước, Nhà Trắng cho biết, ông Trump sẽ nêu vấn đề cắt giảm vũ khí hạt nhân tại cuộc gặp. Tuy nhiên, Trung Quốc từng cho rằng, Mỹ và Nga nên đối thoại trực tiếp về vấn đề này.

Theo giới phân tích, ý nghĩa trước mắt của cuộc gặp có thể nằm ở việc duy trì kênh trao đổi trực tiếp giữa các cường quốc, hơn là kỳ vọng vào những cam kết mang tính đột phá. Đây có thể là bước khởi đầu cần thiết để từng bước thu hẹp khác biệt, giảm thiểu rủi ro và tạo nền tảng cho một cơ chế đối thoại và phối hợp để ba nước tham vấn định kỳ về một số vấn đề quan trọng, nhằm thúc đẩy hình thành đồng thuận trong tương lai.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ- Trung- Nga: Đối thoại lịch sử giữa những khác biệt chiến lược
Thượng đỉnh Mỹ- Trung- Nga: Đối thoại lịch sử giữa những khác biệt chiến lược

VOV.VN - Được đánh giá là sự kiện ngoại giao mang tính lịch sử, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Trung- Nga mở ra cơ hội đối thoại về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, những khác biệt về lợi ích và ưu tiên của ba cường quốc đang đặt ra không ít thách thức đối với triển vọng đạt được thỏa thuận.

Thượng đỉnh Mỹ- Trung- Nga: Đối thoại lịch sử giữa những khác biệt chiến lược

Thượng đỉnh Mỹ- Trung- Nga: Đối thoại lịch sử giữa những khác biệt chiến lược

VOV.VN - Được đánh giá là sự kiện ngoại giao mang tính lịch sử, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Trung- Nga mở ra cơ hội đối thoại về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, những khác biệt về lợi ích và ưu tiên của ba cường quốc đang đặt ra không ít thách thức đối với triển vọng đạt được thỏa thuận.

Mỹ công bố chương trình gặp thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc và Nga
Mỹ công bố chương trình gặp thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thúc đẩy thảo luận về cắt giảm vũ khí hạt nhân và cuộc xung đột tại Iran trong cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc và Nga ngày 19/11 tới.

Mỹ công bố chương trình gặp thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc và Nga

Mỹ công bố chương trình gặp thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thúc đẩy thảo luận về cắt giảm vũ khí hạt nhân và cuộc xung đột tại Iran trong cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc và Nga ngày 19/11 tới.

Lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Thâm Quyến ngày 19/11
Lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Thâm Quyến ngày 19/11

VOV.VN - Nga, Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa lãnh đạo ba nước vào ngày 19/11, bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Thâm Quyến ngày 19/11

Lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Thâm Quyến ngày 19/11

VOV.VN - Nga, Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa lãnh đạo ba nước vào ngày 19/11, bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ