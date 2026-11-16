Trung Quốc nói Thượng đỉnh ba bên Trung - Nga - Mỹ “mang ý nghĩa mở đường”

Thông tin thêm về cuộc gặp thượng đỉnh ba bên sẽ tổ chức tại Thâm Quyến ngày 19/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên nguyên thủ Trung - Nga - Mỹ gặp mặt trực tiếp trong lịch sử, sẽ đi sâu trao đổi về việc duy trì hòa bình thế giới và thúc đẩy ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các cường quốc, mang ý nghĩa mở đường.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Ảnh: Reuters)

"Trung Quốc, Nga và Mỹ tăng cường liên lạc, kiểm soát bất đồng và ổn định quan hệ, phù hợp với lợi ích của ba nước, cũng đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế, có lợi cho việc ổn định tình hình toàn cầu và thúc đẩy đối thoại, hợp tác", người phát ngôn Mao Ninh nói.

Tuy nhiên, bà Mao Ninh đã không tiết lộ chi tiết nội dung cuộc gặp ba bên.

Hồi tuần trước, Nhà Trắng cho biết, ông Trump sẽ nêu vấn đề cắt giảm vũ khí hạt nhân tại cuộc gặp. Tuy nhiên, Trung Quốc từng cho rằng, Mỹ và Nga nên đối thoại trực tiếp về vấn đề này.

Theo giới phân tích, ý nghĩa trước mắt của cuộc gặp có thể nằm ở việc duy trì kênh trao đổi trực tiếp giữa các cường quốc, hơn là kỳ vọng vào những cam kết mang tính đột phá. Đây có thể là bước khởi đầu cần thiết để từng bước thu hẹp khác biệt, giảm thiểu rủi ro và tạo nền tảng cho một cơ chế đối thoại và phối hợp để ba nước tham vấn định kỳ về một số vấn đề quan trọng, nhằm thúc đẩy hình thành đồng thuận trong tương lai.