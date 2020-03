Trung Quốc phản đối cách gọi tên “gắn mác” virus SARS-CoV2

Hôm qua (18/03), Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với Ngoại trưởng các nước Nga, Hà Lan, Singapore và Bộ trưởng Điều phối Hàng hải và Đầu tư Indonesia, bàn về vấn đề phòng dịch trên thế giới, trong đó có việc gọi tên virus gây ra dịch Covid-19.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: AFP).

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, ông Vương Nghị khẳng định, sau những nỗ lực vượt qua khó khăn chống dịch, Trung Quốc đã "nhìn thấy bình minh của chiến thắng".

Ông nhấn mạnh, "có quốc gia mưu đồ làm ô danh Trung Quốc" khi chống dịch. Theo ông, hành động này coi thường những hy sinh to lớn của người dân Trung Quốc trong bảo vệ an toàn sức khỏe của nhân loại, bôi nhọ những đóng góp lớn lao của nước này đối với an ninh y tế công cộng toàn cầu, do vậy "sẽ không thực hiện được". Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, bất cứ quốc gia có trách nhiệm nào cũng sẽ kiên quyết phải đối cách làm "gắn mác" cho virus "vô lý" này.

Quan điểm tương tự cũng được ông Vương Nghị đề cập trong các cuộc điện đàm với Bộ trưởng Điều phối Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok và Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan.

Trong đó, tại cuộc trao đổi với Bộ trưởng Indonesia, ông Vương Nghị bày tỏ sự "kiên quyết phản đối" hành động "ô danh hóa" dịch bệnh và nhằm vào một quốc gia cụ thể, đồng thời cho rằng, đây là việc làm "không có đạo đức", "không công bằng", không có lợi cho cộng đồng quốc tế triển khai hiệu quả hợp tác phòng dịch, cũng như không giúp ích cho các nước tập trung xử lý dịch bệnh.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Singapore, ông Vương Nghị đã đánh giá cao việc Thủ tướng Lý Hiển Long nhiều lần bày tỏ không nên "ô danh hóa" virus corona chủng mới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga thể hiện sự đồng tình với việc không nên "gắn mác" cho virus, cũng như phản đối ý đồ "ô danh hóa" một quốc gia nào đó. Bộ trưởng Indonesia khẳng định sẽ học hỏi những kinh nghiệm thành công của Trung Quốc. Ngoại trưởng Hà Lan cho rằng, hành động chỉ trích Trung Quốc là "hoàn toàn sai lầm". Còn Ngoại trưởng Singapore khẳng định, nhiệm vụ cấp bách hiện nay của cả Singapore và Trung Quốc là củng cố thành quả chống dịch, ngăn ngừa dịch bệnh lây vào trong nước, cùng nhau đối phó với những ảnh hưởng lâu dài của dịch bệnh đối với y tế công cộng, kinh tế, chính trị và xã hội./.