Trung Quốc phát triển trực thăng không người lái chạy bằng hydro đầu tiên



Nhóm nghiên cứu do Phó giáo sư Mao Khánh của Học viện Hóa chất thuộc Đại học Công nghệ Đại Liên dẫn đầu, đến nay đã phát triển hai mô hình hoạt động. Một mô hình được trang bị hệ thống pin nhiên liệu hydro với bình chứa hydro 12 lít, có áp suất 35 megapascal (MPa), cho thời gian bay 3 giờ. Mô hình còn lại sử dụng hệ thống kết hợp hydro-lithium với bình chứa hydro 5 lít, áp suất 35 MPa, có thể hoạt động liên tục 1,5 giờ.

Máy bay trực thăng không người lái chạy bằng hydro hạng 20 kg đầu tiên của Trung Quốc trong thử nghiệm bay ngoài khơi. Ảnh: Đại học Công nghệ Đại Liên

Theo truyền thông Trung Quốc, máy bay không người lái chạy bằng pin lithium thông thường cùng hạng cân thường chỉ bay được khoảng 30 phút. Với mật độ năng lượng cao, pin nhiên liệu hydro mang đến giải pháp hứa hẹn cho vấn đề thời gian bay hạn chế vốn từ lâu đã cản trở việc ứng dụng rộng rãi máy bay điện.

Dòng máy bay không người lái này đã hoàn thành thành công các thử nghiệm hành trình ngoài khơi trong điều kiện gió mạnh cấp 6, chứng minh khả năng bay ổn định và khả năng thích ứng mạnh mẽ với môi trường khắc nghiệt, có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong tuần tra đô thị, hoạt động ngoài khơi và khảo sát trên núi.

Bước đột phá công nghệ này đã tích hợp kỹ thuật hóa chất năng lượng hydro với kỹ thuật chế tạo thiết bị bay, thiết lập chuỗi liên kết then chốt cho việc ứng dụng thiết bị bay ở độ cao thấp chạy bằng hydro.