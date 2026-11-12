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Trung Quốc phóng tên lửa nhiên liệu lỏng tái sử dụng Khoái Châu-6 vào năm 2027

Thứ Năm, 09:43, 12/11/2026
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VOV.VN - Trung Quốc đặt mục tiêu thực hiện chuyến bay lên quỹ đạo đầu tiên và thu hồi tầng đầu tiên của tên lửa nhiên liệu lỏng có thể tái sử dụng Khoái Châu-6 vào năm 2027.

 

Công ty Công nghệ vũ trụ Khoái Châu (Kuaizhou Aerospace) của Trung Quốc cho biết, tên lửa nhiên liệu lỏng tái sử dụng Khoái Châu-6 do công ty này phát triển có thể mang tải trọng khoảng 20 tấn. Công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển tên lửa này, đồng thời đặt mục tiêu thực hiện chuyến bay vào quỹ đạo đầu tiên và thu hồi tầng đầu tiên vào năm 2027. Công ty cũng có kế hoạch thực hiện ít nhất 50 lần phóng trong 3 năm tới bằng các tên lửa Khoái Châu-1A và Khoái Châu-11.

trung quoc phong ten lua nhien lieu long tai su dung khoai chau-6 vao nam 2027 hinh anh 1
Mô hình tên lửa Khoái Châu. Ảnh: VCG

Đến giữa Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), công ty dự định hoàn tất việc thay thế động cơ nhiên liệu lỏng loại 140 tấn cho tên lửa và đưa vào khai thác thương mại quy mô lớn, nhằm nâng cao năng lực vận chuyển và mức độ ứng dụng công nghệ phóng tái sử dụng của tên lửa.

Theo Chủ tịch Công ty Công nghệ vũ trụ Khoái Châu Tra Hùng Quyền, công ty cũng có kế hoạch phát triển các phương tiện phóng tầm trung chi phí thấp hơn. Dựa trên các công nghệ và năng lực sản xuất hiện có, công ty sẽ áp dụng phương pháp tiêu chuẩn hóa, mô-đun hóa và linh hoạt để phát triển tên lửa nhiên liệu hỗn hợp rắn - lỏng Khoái Châu-12. Với tải trọng khoảng 10 tấn, loại tên lửa này dự kiến ​​sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên và ra mắt thị trường vào năm 2027, với chi phí phóng không quá 20.000 nhân dân tệ (2.800 USD) mỗi kg.

Công ty cũng có kế hoạch mở rộng năng lực thử nghiệm động cơ nhiên liệu lỏng hạng 300 tấn, thiết lập các cơ sở thử nghiệm và phóng tên lửa tại Tửu Tuyền và Văn Xương, nhằm đạt được sự kiểm soát tự chủ toàn bộ chuỗi nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thử nghiệm.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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