Đây là nền tảng nghiên cứu khoa học thông minh hệ thống Trái Đất, mang tên ZHU·GE hay Gia Cát, do Cục Khí tượng Trung Quốc và Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo Thượng Hải phát triển. Nền tảng này đã chính thức ra mắt tại Hội thảo quốc tế về trí tuệ nhân tạo khí tượng 2026 ở Hùng An, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc hôm đầu tuần.

Hình ảnh minh họa về nền tảng ZHU·GE do AI thực hiện

Tên Gia Cát của hệ thống dùng theo họ của Gia Cát Lượng, một chiến lược gia nổi tiếng thời Tam Quốc (220-280) được ngưỡng mộ trong văn hóa Trung Hoa vì khả năng tinh thông thiên văn và địa lý. “ZHU·GE” cũng được lấy từ chữ cái đầu của cụm từ tiếng Anh Zone-to-global Holistic Understanding by Generative Earth-system modeling.

Được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây dữ liệu lớn khí tượng Tianqing (Thiên Kình) và tác nhân nghiên cứu Duanyan-Lingtai (Đoan Nghiên-Linh Đài), nền tảng ZHU·GE tập trung vào việc tích hợp dữ liệu khí tượng quy mô lớn với khoa học khí quyển, điều chỉnh các khung nghiên cứu và tiến hành thử nghiệm ứng dụng.

Nền tảng này hướng tới việc thúc đẩy AI4S trong lĩnh vực khoa học Trái Đất, có thể nhanh chóng biến ý tưởng nghiên cứu thành các kết luận khoa học dưới sự hỗ trợ của dữ liệu khổng lồ, có thể phân tích và kiểm chứng, giúp kiến thức khoa học được ứng dụng thành năng lực trong công việc.

Hiện tại, nền tảng này chứa khoảng 10 petabyte (PB) dữ liệu khoa học công cộng, 1 petabyte dữ liệu đầu tiên được Cục Khí tượng Trung Quốc trao quyền và khoảng 2 triệu hồ sơ học thuật. Nền tảng cũng tích hợp hơn 5.000 công cụ lập trình và hơn 10 kỹ năng nghiên cứu khoa học thông dụng, đồng thời được Cục Khí tượng Trung Quốc bổ sung thêm dữ liệu khí tượng.

Người dùng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, nền tảng sẽ tự lập kế hoạch các bước nghiên cứu sau khi xác định rõ mục tiêu và phạm vi nhiệm vụ, sử dụng dữ liệu, tài liệu, công cụ và mô hình, hỗ trợ hoàn thành một loạt công việc từ thiết kế nghiên cứu đến phân tích thí nghiệm, biến ý tưởng ban đầu thành nghiên cứu khoa học có dữ liệu và bằng chứng hỗ trợ.

Ông Linh Phong Hoa, phụ trách Trung tâm Thiên văn và Khoa học Trái Đất của Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo Thượng Hải cho biết, dựa trên nền tảng ZHU·GE, các nhân viên dự báo cơ sở có thể kiểm tra quy luật thời tiết và cải thiện phương pháp dự báo từng trường hợp thời tiết địa phương; các nhà nghiên cứu khí tượng có thể nghiên cứu cơ chế thời tiết cực đoan, chẩn đoán sai lệch mô hình, xây dựng, huấn luyện và đánh giá mô hình dự báo AI toàn cầu và khu vực; các nhóm liên ngành tại các trường đại học và viện nghiên cứu cũng có thể tiến hành nghiên cứu khoa học hệ thống Trái Đất.