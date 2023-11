Trung Quốc sắp tổ chức hội nghị cấp cao của HĐBA về vấn đề Israel-Palestine

Thông tin về hội nghị được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đưa ra tại cuộc họp báo chiều 27/11. Ông tuyên bố, với vai trò là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng này, Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an về vấn đề Palestine-Israel vào ngày 29/11. Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ tới New York chủ trì cuộc họp này.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: UNSC

Theo người phát ngôn, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas hiện nay đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường và thảm họa nhân đạo. Mới đây, Hội đồng Bảo an đã thông qua Nghị quyết về vấn đề Palestine-Israel. Đây là nghị quyết đầu tiên được Hội đồng Bảo an thông qua kể từ khi xung đột bùng nổ và cũng là nghị quyết đầu tiên về vấn đề này được Hội đồng Bảo an thông qua kể từ cuối năm 2016, mở ra những bước đi đầu tiên thúc đẩy ngừng bắn, giúp tránh những cuộc khủng hoảng và thảm họa nhân đạo lớn hơn.

​Người phát ngôn cho biết, Trung Quốc hy vọng thông qua việc triệu tập hội nghị này thúc đẩy các bên trao đổi sâu sắc, tập hợp đồng thuận, có những hành động thiết thực hơn góp phần xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, đạt được lệnh ngừng bắn và chấm dứt giao tranh, bảo vệ dân thường và cuối cùng là thúc đẩy một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine thông qua “giải pháp hai nhà nước”.

​Trước đó, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo BRICS hôm 21/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi thả dân thường bị giam giữ và ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Theo ông, không thể có hòa bình và an ninh bền vững ở Trung Đông nếu không có giải pháp công bằng cho vấn đề Palestine, đồng thời kêu gọi tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế có thẩm quyền hơn để giải quyết cuộc xung đột này.