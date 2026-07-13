Trung Quốc: Siêu El Nino đang hình thành có thể phá kỷ lục năm 1997-1998

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, hiện tượng El Nino hiện tại cho thấy các đặc điểm ấm lên điển hình. Dựa trên phân tích tổng hợp về giám sát biển, lưu thông khí quyển và dự báo đa mô hình, Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia Trung Quốc dự đoán, hiện tượng siêu El Nino sẽ hình thành vào mùa Thu và Đông năm nay, có khả năng sánh ngang thậm chí vượt cường độ kỷ lục của siêu El Nino năm 1997/1998, do vậy nước này cần chủ động phòng ngừa các rủi ro về khí hậu và thiên tai biển.

Công nhân dọn dẹp một khu vực bị bão Bavi quét qua ở tỉnh Chiết Giang ngày 12/7. Ảnh: Tân Hoa xã

Cơ quan này cũng cho biết, từ cuối tháng 5, gió tây ở khu vực phía Tây xích đạo Thái Bình Dương đã mạnh lên và liên tục di chuyển về phía Đông, trong khi đối lưu trong khí quyển đã chuyển sang trung tâm Thái Bình Dương và tăng cường rõ rệt. Sự chuyển động của đại dương và khí quyển đã đẩy nhanh quá trình mạnh lên liên tục của hiện tượng El Nino.

Theo các chuyên gia của trung tâm, hiện tượng El Nino dự kiến ​​sẽ có những tác động đáng kể và liên tục đến khí hậu, hệ sinh thái biển và nỗ lực phòng chống thiên tai của Trung Quốc.

Trong thời gian diễn ra El Nino, dự kiến ​​sẽ có ít bão nhiệt đới hình thành ở phía Tây Thái Bình Dương và Biển Đông, nhưng những cơn bão hình thành có khả năng bắt nguồn xa hơn về phía Đông và Nam, đồng thời có cường độ mạnh hơn. Các chuyên gia cho rằng, cần tập trung ứng phó với các thảm họa do bão mạnh gây ra, như sóng thần, triều cường và xâm nhập mặn.

Về tác động của biến đổi khí hậu, khu vực phía Bắc, Đông Bắc và vùng Giang Nam Trung Quốc dự kiến ​​sẽ có lượng mưa nhiều hơn bình thường trong mùa Hè và Thu năm nay, trong khi vùng trung lưu sông Dương Tử có thể có lượng mưa ít hơn. Mùa Đông được dự báo sẽ ấm hơn bình thường.

Nhiệt độ nước biển ở Biển Bột Hải, Biển Hoàng Hải và phía Bắc Biển Hoa Đông dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức khá cao, làm tăng nguy cơ xảy ra các đợt sóng nhiệt cục bộ trên biển, có thể đe dọa ngành nuôi trồng thủy sản và làm trầm trọng thêm hiện tượng tẩy trắng san hô.

Các chuyên gia cảnh báo, tác động của biến đổi khí hậu trong năm sau hiện tượng El Nino thường rõ rệt hơn. Vào mùa Hè năm 2027, lưu vực sông Dương Tử dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​lượng mưa cao bất thường, với nguy cơ lũ lụt cực đoan gia tăng và gây áp lực nặng nề lên các nỗ lực kiểm soát lũ lụt. Các khu vực đồi núi cũng cần chuẩn bị cho lũ quét và các thảm họa địa chất do mưa lớn gây ra.

Hiện tượng El Nino dự kiến ​​sẽ làm suy yếu khả năng hấp thụ carbon của biển Hoa Đông, trong khi môi trường nhiệt độ cao ở Biển Đông sẽ liên tục làm xáo trộn sự ổn định của hệ sinh thái ven bờ.

Chuyên gia Trung Quốc khuyến cáo chính quyền các địa phương nước này cần sớm có các biện pháp chuẩn bị phòng chống lũ lụt, giám sát sinh thái biển và phòng chống thiên tai để giảm thiểu rủi ro từ các thảm họa thứ cấp tiềm tàng.

Được biết, năm 1998, lượng mưa bất thường và lũ lụt đã xảy ra ở nhiều lưu vực sông của Trung Quốc, trong đó nghiêm trọng nhất là ở sông Dương Tử. Theo Tân Hoa xã, hiện tượng siêu El Nino này đã khiến hơn 4.000 người thiệt mạng và khoảng 200 triệu người bị ảnh hưởng ở Trung Quốc.