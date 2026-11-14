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Trung Quốc - Thái Lan ký 8 văn kiện, thúc đẩy hợp tác toàn diện

Thứ Bảy, 10:31, 14/11/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (từ ngày 13-15/11), lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến lễ ký và trao đổi 8 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh, thương mại đến công nghiệp, nông nghiệp và giáo dục, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Ngày 13/11, tại Tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác. Trong đó, đáng chú ý là Bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao hai nước về thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến An ninh toàn cầu (GSI) của Trung Quốc, nhằm tăng cường hợp tác chiến lược và phối hợp duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

trung quoc - thai lan ky 8 van kien, thuc day hop tac toan dien hinh anh 1
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thăm chính thức Thái Lan từ ngày 13-15/11. Nguồn Chính phủ Thái Lan

Trong lĩnh vực thương mại và nông nghiệp, hai nước ký các nghị định thư về quy định tiêu chuẩn và kiểm dịch với sầu riêng và quả da rắn (sa lắc) xuất khẩu từ Thái Lan sang Trung Quốc. Cùng với đó là các thỏa thuận về đo lường và an toàn thực phẩm. Những văn kiện này được kỳ vọng tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường Trung Quốc với nông sản Thái Lan.

Hai bên cũng ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, tập trung vào phát triển xe điện, ô tô thông minh, sản xuất và tái chế pin, chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng.

Về giáo dục, hai nước nhất trí đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, phát triển các chương trình và trung tâm đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp tương lai như trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, hai bên còn trao đổi công hàm về điều chỉnh quy định nhân sự tại các tổng lãnh sự quán nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng nhu cầu hợp tác, giao lưu ngày càng gia tăng.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Về an ninh, hai nước chú trọng tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Thái Lan cũng bày tỏ sẵn sàng đăng cai cuộc họp đầu tiên giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước theo cơ chế 2+2 vào đầu năm 2027.

Cùng với đó, hai bên cũng thảo luận về tăng cường hợp tác giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới, đặc biệt tại khu vực Mekong-Lan Thương, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục và tăng cường phối hợp trong các cơ chế hợp tác khu vực, nhất là ASEAN-Trung Quốc.

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường diễn ra khoảng 4 tháng sau chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Anutin Charnvirakul vào hồi tháng 7/2026. Chính phủ Thái Lan đánh giá kết quả hội đàm cùng việc ký kết và trao đổi 8 văn kiện là bước tiến quan trọng, góp phần củng cố quan hệ song phương, mở rộng cơ hội hợp tác và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước.

PV/VOV-Bangkok
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