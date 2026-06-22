Trung Quốc thành lập tổ điều tra liên ngành vụ tã giấy nghi chứa formamide

Ngày 22/6, Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Ủy ban Y tế Quốc gia và Cục Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc đã thành lập tổ điều tra liên ngành, rà soát các vấn đề liên quan đến formamide trong tã giấy trẻ em.

Trẻ sơ sinh Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Tranh cãi bắt nguồn từ bài báo của Báo Kinh tế Tham khảo ngày 18/6 cho biết một số mẫu tã giấy của nhiều hãng nổi tiếng như Huggies và Babycare bị phát hiện có chứa formamide, một chất có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ em. Bài báo dẫn thông tin từ Trung tâm lâm sàng Y tế Công cộng tỉnh Sơn Đông, cho rằng kết quả sàng lọc mẫu sinh học ở một số trẻ nhỏ có sử dụng tã giấy hàng ngày đã cho thấy nguy cơ liên quan đến chất này.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Trung tâm lâm sàng Y tế Công cộng tỉnh Sơn Đông đã ra thông báo phủ nhận. Theo đơn vị này, chuyên gia Vu Triệu Diễn chưa từng đề cập đến mối liên hệ giữa formamide và tã giấy trẻ em, đồng thời khẳng định trung tâm chưa tiến hành nghiên cứu nào về tác động sức khỏe của các sản phẩm này.

Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy cả trung tâm và ông Vu Triệu Diễn đều phủ nhận việc thực hiện kiểm định như bài báo nêu, cũng như phủ nhận trả lời phỏng vấn.

Phản hồi trước các nghi vấn, phóng viên Vương Văn Chí, người tham gia thực hiện bài báo, khẳng định đã trao đổi đầy đủ với ông Vu Triệu Diễn trước đó. Ông cho rằng các tuyên bố phủ nhận được đưa ra dưới áp lực nội bộ, đồng thời cho biết có bằng chứng ghi âm liên quan. Trong khi đó, Hiệp hội Công nghiệp giấy Trung Quốc cho rằng bài báo còn tồn tại nhiều thiếu sót về cơ sở kiểm định, công bố dữ liệu và lập luận nhân quả.

Về phía doanh nghiệp, trong cùng ngày 21/6, các thương hiệu tã giấy như Huggies và Babycare đã công bố báo cáo kiểm tra formamide từ các tổ chức kiểm định bên thứ ba có chứng chỉ CMA, khẳng định tất cả các mẫu đều cho kết quả “không phát hiện formamide”.

Đặc biệt, thương hiệu Huggies thuộc sở hữu của Tập đoàn Kimberly-Clark (Trung Quốc) đã có văn bản đề nghị các cơ quan nhà nước và tổ chức hữu quan thành lập ngay đoàn điều tra chuyên biệt liên ngành, tập trung kiểm tra các khâu then chốt như tiêu chuẩn, phương pháp và mẫu kiểm tra, đồng thời kêu gọi công bố kết quả sớm nhất.

Vào rạng sáng ngày 22/6, Babycare cũng ra thông báo chính thức, đồng thời đề nghị cơ quan quản lý nhà nước tiến hành kiểm tra độc lập đối với sản phẩm của mình, và yêu cầu làm rõ câu hỏi “formamide trong cơ thể trẻ em có từ đâu”, để trả lời thỏa đáng cho dư luận.

Hiện vụ việc vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng Trung Quốc. Trong bối cảnh các thông tin còn nhiều mâu thuẫn, dư luận đang tiếp tục chờ đợi kết quả kiểm tra độc lập và minh bạch nhằm làm rõ bản chất sự việc, đồng thời bảo đảm an toàn đối với các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ.