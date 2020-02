Trung Quốc thu hồi thẻ nhà báo của 3 phóng viên Mỹ tại Bắc Kinh

Tại cuộc họp báo chiều nay (19/2), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết lý do 3 phóng viên của The Wall Street Journal bị thu hồi thẻ nhà báo là do báo này đã đăng tải bài viết sai trái của tác giả Walter Russell Mead "bêu xấu" Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh tư liệu

Ông lên án bài viết "bôi nhọ" những nỗ lực trong phòng chống dịch của chính phủ và nhân dân Trung Quốc, lời lẽ mang đậm sắc thái phân biệt chủng tộc, gây nên sự "phẫn nộ tột đỉnh" của người dân Trung Quốc.

Theo người phát ngôn, phía Trung Quốc đã "giao thiệp nghiêm khắc" với The Wall Street Journal và yêu cầu tờ báo này "nhận thức tính nghiêm trọng của sự sai trái" trên, công khai xin lỗi và xử lý những cá nhân liên quan, đồng thời tuyên bố bảo lưu quyền thực thi những biện pháp tiếp theo với cơ quan báo chí này.

Việc thu hồi thẻ nhà báo của 3 phóng viên thường trú tại Bắc Kinh của The Wall Street Journal là biện pháp đáp trả việc tờ báo này đã không thực hiện những yêu cầu của phía Trung Quốc.

Cùng ngày, Trung Quốc cũng bày tỏ sự "bất bình mạnh mẽ và kiên quyết phản đối" trước việc siết chặt quy định của Bộ Ngoại giao Mỹ đối với 5 cơ quan truyền thông lớn Trung Quốc; đồng thời hối thúc Mỹ chấm dứt các hành vi ây tổn lại đến niềm tin và hợp tác giữa hai bên. Trung Quốc cũng dọa sẽ bảo lưu quyền đưa ra những phản ứng tiếp theo trước việc làm của Mỹ./.