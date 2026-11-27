Chú chó robot này do Viện Nghiên cứu Tô Châu thuộc Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân phát triển, có thể hoạt động liên tục trong 10 phút ở môi trường có nhiệt độ lên tới 1.000°C và phù hợp với khoảng 95% các tình huống cháy.

Chó robot trinh sát chữa cháy đầu tiên của Trung Quốc có khả năng chịu nhiệt lên tới 1.000°C. Ảnh: Nhật báo Khoa học Công nghệ Trung Quốc

Theo Nhật báo Khoa học Công nghệ Trung Quốc, được trang bị hệ thống chụp ảnh bằng tia laser xuyên qua khói dày, cùng các liên kết truyền video và đường truyền 5G, chó trinh sát robot có thể duy trì kiểm soát ổn định và phản hồi hình ảnh độ nét cao ngay cả bên trong các tòa nhà cao hơn 30 tầng, cho phép xác định kịp thời các nguồn lửa và người mắc kẹt.

Khi một đám cháy trong tòa nhà bước vào giai đoạn bùng cháy dữ dội, nhiệt độ trong nhà có thể lên tới 300°C đến 1.100°C. Khói dày đặc chứa nhiều khí độc như carbon monoxide, cyanide, khiến cho việc định hướng gần như là không thể, dù chỉ cách vài bước chân. Lính cứu hỏa sẽ phải mặc trang bị bảo hộ nặng khoảng 20 kg và chịu nhiệt bức xạ hơn nghìn độ C khi tiếp cận vùng lõi đám cháy.

Hầu hết các thiết bị trinh sát hiện nay không thể chịu được điều kiện cực đoan như trên. Các robot chữa cháy đang sử dụng ở Trung Quốc thường chỉ chịu được mức nhiệt khoảng 300°C. Hơn nữa, pin lithium có nguy cơ phát nổ ở nhiệt độ trên 200°C. Nếu không có biện pháp bảo hộ hiệu quả, chính robot cũng trở thành mối nguy tiềm tàng. Vì vậy, các dịch vụ cứu hỏa và cứu nạn đang rất cần các nền tảng trinh sát chuyên dụng có thể chịu được nhiệt độ cao trong khi vẫn phát trực tiếp hình ảnh.

Chó robot tham gia thử nhiệm vốn không chịu được lửa, nhưng được một chiếc “áo chống cháy” thiết kế đặc biệt bảo vệ. Lõi của bộ đồ bảo vệ này là một loại vải tổng hợp nhiều lớp, được chế tạo từ các vật liệu bảo vệ nhiệt dùng trong ngành hàng không vũ trụ.

Ông Quách Soái, một nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tô Châu, cho biết các nhà khoa học đã lấy công nghệ bảo vệ nhiệt vốn được phát triển cho tên lửa và điều chỉnh dùng cho chó robot. Loại vật liệu này đã hỗ trợ 3 lần phóng tên lửa Trường Chinh-5, việc kết hợp đa chức năng cho ứng dụng này là lần đầu tiên trên thế giới.

Còn theo ông Mã Hiểu Lượng, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ vật liệu hàng không vũ trụ Long Giáp Tứ Xuyên, áo chống cháy dùng loại vải mềm chỉ dày khoảng 5-6 milimet, gồm nhiều lớp. Lớp ngoài chống cháy, trong khi các lớp bên trong cung cấp khả năng cách nhiệt, hấp thụ và phản xạ nhiệt.

Ông cho biết: “Trong tương lai, loại vật liệu chống cháy này có thể được dệt vào bộ đồ của lính cứu hỏa”. Vật liệu này sắp được sản xuất hàng loạt, việc triển khai chó trinh sát theo đơn vị lẻ cũng như phối hợp nhiều đơn vị dự kiến sẽ trở thành thường lệ tại hiện trường các vụ cháy.