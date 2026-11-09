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Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió ở độ cao 4.000 mét trong đô thị

Thứ Hai, 17:23, 09/11/2026
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VOV.VN - Hệ thống phát điện gió trên không ở độ cao 4.000 mét đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc mới đây đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm trong môi trường đô thị tại Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam.

 

Đây là lần đầu tiên hệ thống điện gió trên không ở độ cao 4.000 mét của Trung Quốc tiến hành thử nghiệm bay trong môi trường đô thị, nhằm chứng minh tiềm năng của hệ thống trong việc khai thác năng lượng gió và cung cấp điện cho các khu vực dân cư đông đúc, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân đô thị trong tương lai.

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Hình ảnh về hệ thống S4000 trên CCTV

Được đặt tên là Hệ thống Năng lượng gió trên không tầng bình lưu S4000, hệ thống này sử dụng một bệ phóng trên không chứa khí heli, mang các mô-đun phát điện nhẹ lên độ cao vài kilomet, tận dụng nguồn gió ổn định ở độ cao lớn để phát điện liên tục. Điện năng được tạo ra sẽ truyền trở lại mặt đất thông qua các dây cáp.

Theo nhà phát triển hệ thống - công ty công nghệ SAWES TO ONE Bắc Kinh, với chiều dài 67 mét, rộng 40 mét và cao 23 mét, cùng độ cao tối đa 4.000 mét, hệ thống này cung cấp điện áp đầu ra từ 10 đến 35 kilovolt và có tuổi thọ thiết kế 20 năm.

Ông Đốn Thiên Thụy, kỹ sư thiết kế trưởng của hệ thống, cho biết: “Chuyến bay thử nghiệm trong đô thị nhằm đánh giá xem hệ thống có thể hoạt động an toàn và đáng tin cậy khi bay gần khu dân cư và đông đúc hay không. Đô thị mới là những khu vực tiêu thụ điện năng cốt lõi, điểm cuối mà chúng tôi hướng đến là triển khai hệ thống cung cấp điện này ở những khu vực có mật độ dân cư cao”.

Truyền thông Trung Quốc dẫn các nghiên cứu cho hay, mật độ năng lượng gió ở độ cao 6.000 mét trung bình cao hơn 20 lần so với dưới mặt đất; năng lượng gió ở độ cao này vượt hơn 100 lần tổng nhu cầu năng lượng của xã hội loài người hiện nay. So với các nhà máy điện gió truyền thống trên mặt đất, theo ước tính, điện gió trên cao có thể giúp tiết kiệm 95% diện tích đất đai, giảm 90% lượng thép sử dụng và 30% chi phí sản xuất trên mỗi kilowatt-giờ. Điện gió trên không có khả năng thích ứng cao, có thể triển khai tại các khu vực sa mạc, ven biển, hải đảo, khu mỏ hay vùng núi... không chiếm dụng đất canh tác hay đất sinh thái, công suất phát điện có thể được điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện gió.

Trước đó, hệ thống phát điện S4000 này đã hoàn tất việc kiểm chứng ở độ cao 4000 mét tại một cơ sở thí nghiệm ở vùng Tây Bắc Trung Quốc hồi tháng 8 năm nay, qua đó xác nhận khả năng thích nghi tối đa trong điều kiện cao nguyên, tia cực tím mạnh và chênh lệch nhiệt độ lớn.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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