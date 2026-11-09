Trung Quốc tiếp tục tạm ngừng áp thuế bổ sung 24% với hàng hóa Mỹ

Theo thông báo ngày 9/11 của Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, quyết định có hiệu lực từ 13h01 ngày 10/11, nhằm thực hiện những kết quả và nhận thức chung đạt được tại cuộc gặp giữa nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ ở Washington.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer phát biểu sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong hôm 20/9 (Ảnh: Reuters)

Việc điều chỉnh được áp dụng đối với các biện pháp thuế bổ sung quy định trong Thông báo số 4 năm 2025 về hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Mỹ. Theo đó, mức thuế bổ sung 24% tiếp tục được tạm ngừng áp dụng trong hai tháng, trong khi mức thuế bổ sung 10% vẫn được giữ nguyên.

Thông báo được đưa ra sau cuộc điện đàm trực tuyến tối 6/11 giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Theo Tân Hoa xã, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về những vấn đề kinh tế - thương mại quan trọng cùng quan tâm, tập trung vào việc thực hiện các nhận thức chung đạt được tại những cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước ở Bắc Kinh và Washington, cũng như kết quả tham vấn kinh tế - thương mại.

Phía Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về các biện pháp hạn chế kinh tế - thương mại mà Mỹ đưa ra gần đây. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và kiểm soát thỏa đáng bất đồng.

Trong khi đó, theo thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ, Bộ trưởng Scott Bessent nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Trung Quốc thực hiện đầy đủ và ngay lập tức các cam kết đưa ra tại Busan, đồng thời bày tỏ quan ngại về những hành động gần đây của Bắc Kinh. Ông cho rằng tiến triển trong quan hệ kinh tế - thương mại song phương phụ thuộc vào những kết quả cụ thể và Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ việc thực hiện cam kết của Trung Quốc.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng nhấn mạnh yêu cầu Trung Quốc có hành động cụ thể để thực hiện đầy đủ các cam kết, đặc biệt trong lĩnh vực mua nông sản, đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác.