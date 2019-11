Trung Quốc tổ chức Diễn đàn An ninh Trung Đông

Diễn đàn An ninh Trung Đông lần này có chủ đề “An ninh Trung Đông trong tình hình mới: thách thức và giải pháp” sẽ diễn ra trong hai ngày 27-28/11 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một chuyến thăm một nước Trung Đông. Ảnh: Yahoo.

Các học giả tham dự Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận 4 vấn đề chính bao gồm: tầm quan trọng của công bằng, chính nghĩa đối với an ninh lâu dài của Trung Đông, chủ nghĩa đa phương và cách thức giải quyết các vấn đề điểm nóng, phát triển thúc đẩy an ninh và vai trò của đối thoại văn minh đối với đấu tranh chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.



Đánh giá về diễn đàn an ninh Trung Đông lần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Diễn đàn là hành động thực tế của Trung Quốc khi tại Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 8 Diễn đàn hợp tác Trung Quốc và các quốc gia Arab diễn ra vào tháng 7/2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh Trung Quốc và các quốc gia Arab cần tăng cường hiệp thương, đối thoại về tình hình an ninh Trung Đông, đồng thời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi đó cũng tuyên bố nước này cân nhắc tổ chức Diễn đàn An ninh Trung Đông.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng tình hình Trung Đông hiện nay vô cùng bất ổn, các điểm nóng diễn biến nhanh, phức tạp, đặc biệt là tình hình bất ổn tại nhiều quốc gia vùng Vịnh thời gian gần đây là điều kiện thuận lợi cho các thế lực khủng bố trỗi dậy. Do đó, Trung Quốc hy vọng Diễn đàn sẽ là cơ hội để các chuyên gia, học giả thảo luận các vấn đề nổi cộm và tìm ra giải pháp cho tình hình Trung Đông hiện nay.

Ông Cảnh Sảng nói: “Trung Quốc hy vọng Diễn đàn lần này sẽ là cơ hội để các bên đưa ra tư duy mới cũng như con đường mới trong việc xử lý các vấn đề an ninh của Trung Đông”.

Được biết, Diễn đàn an ninh Trung Đông lần này do Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc tổ chức với sự tham dự của gần 200 học giả đến từ hơn 30 quốc gia và tổ chức quốc tế./.