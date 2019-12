Trung Quốc tố Mỹ đe dọa an ninh không gian

Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Cảnh Sảng cho rằng, trong thời gian qua Mỹ đẩy mạnh chiến lược không gian đặc biệt là vũ khí hóa, chiến trường hóa không gian, đi ngược lại những nhận thức chung của cộng đồng quốc tế về việc sử dụng không gian một cách hòa bình, hành động của Mỹ đã phá hoại ổn định và cân bằng toàn cầu.

Người phát ngôn Cảnh Sảng.

Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh, an ninh không gian mà Mỹ tìm kiếm là an ninh của bản thân nước Mỹ và đó không phải là an ninh không gian chung của toàn nhân loại. Đồng thời, nhằm viện dẫn lý do cho hành động của mình, Mỹ luôn nhắm mũi dùi công kích vào Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, Trung Quốc có lập trường nhất quán về vấn đề này và hy vọng các bên, đặc biệt là các nước lớn có thái độ thận trọng và có trách nhiệm trong việc triển khai các biện pháp về an ninh không gian.

Ông Cảnh Sảng nói: “Trung Quốc có lập trường nhất quán trong việc phản đối vũ khí hóa không gian cũng như chạy đua vũ khí trên không gian”.

Phản ứng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh, Mỹ nhiều lần tuyên bố Nga và Trung Quốc là những mối đe dọa của nước này trên lĩnh vực không gian. Trước đó, vào tháng 8/2019, Mỹ cũng đã thành lập Bộ tư lệnh không gian nhằm cạnh tranh lợi thế với Nga và Trung Quốc./.