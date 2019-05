Trung Quốc tố Mỹ “khủng bố kinh tế”, không sợ thương chiến

Một quan chức cấp cao Trung Quốc ngày 30/5 đã cáo buộc Mỹ "khủng bố kinh tế trắng trợn" và khẳng định Trung Quốc "không sợ" chiến tranh thương mại trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington tiếp tục leo thang.

Trung Quốc tố Mỹ "khủng bố kinh tế", khẳng định không sợ thương chiến. Ảnh: Getty

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zhang Hanhui nhận định với báo giới tại Bắc Kinh rằng cuộc chiến thương mại đang diễn ra sẽ "ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển và sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu".

"Chúng tôi phản đối chiến tranh thương mại nhưng chúng tôi không hề sợ một cuộc chiến thương mại. Những tranh cãi thương mại khiêu khích một cách có chủ ý kiểu này là sự khủng bố kinh tế trắng trợn, một sự bắt nạt về kinh tế".

Những bình luận của ông Zhang được đưa ra vào thời điểm trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm nhà nước tới Nga vào đầu tháng tới - nơi ông Tập sẽ tham gia một diễn đàn kinh tế lớn và tăng cường quan hệ thương mại với Moscow - một trong những đồng minh chiến lược quan trọng nhất của Bắc Kinh.

Về quan hệ của Trung Quốc với Nga, ông Zhang cho biết Trung Quốc đã chuẩn bị để đối phó với bất kỳ "thách thức bên ngoài nào" đe dọa mối quan hệ thân thiết này.

"Chúng tôi sẽ đối phó một cách hợp lý với tất cả thách thức bên ngoài, làm tốt nhiệm vụ của mình, phát triển kinh tế và tiếp tục nâng cao mức sống của người dân 2 nước. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng có khả năng và giải pháp để bảo vệ chủ quyền, an ninh đất nước cũng như đảm bảo các lợi ích phát triển”.

Xung đột giữa Bắc Kinh và Washington đã leo thang trong tháng 5 sau khi các cuộc đàm phán giữa quan chức Mỹ và Trung Quốc không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào và dẫn tới một loạt các hành động đáp trả thuế quan lẫn nhau của 2 bên.

Chính quyền Tổng thống Trump đã áp thuế 25% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc khi cáo buộc Bắc Kinh tìm cách đàm phán lại các cam kết thương mại trước đó. Trung Quốc cũng "trả đũa" khi có động thái tương tự với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ, đồng thời chỉ trích Washington "tham lam và hung bạo".

Căng thẳng Mỹ và Trung Quốc không chỉ ở lĩnh vực thương mại mà còn lan sang cả công nghệ. Tổng thống Trump đã có các biện pháp đối phó với tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc và coi Huawei là một “quân bài mặc cả” trên bàn cờ đàm phán thương mại.

Năm 2018, chính quyền Tổng thống Trump đã cấm các cơ quan chính phủ Mỹ mua hoặc sử dụng các thiết bị của Huawei do lo ngại rằng công nghệ của tập đoàn này có thể là "cửa hậu" cho chính phủ Trung Quốc do thám. Đáp lại, Huawei đã đệ đơn kiện chính phủ Mỹ, khẳng định rằng không có bằng chứng nào cho cáo buộc công ty này là một mối đe dọa về an ninh.

Những căng thẳng giữa Mỹ và Huawei còn được đẩy xa hơn vào tháng này sau khi Bộ Thương mại Mỹ liệt Huawei và "danh sách đen", ngăn công ty này không được nhập các bộ phận và nguyên liệu từ các công ty Mỹ mà chưa có sự cho phép của chính phủ.

CEO của Huawei Nhậm Chính Phi tuyên bố rằng công ty này đã "chuẩn bị đầy đủ" cho những xung đột về công nghệ với Mỹ, đồng thời khẳng định ông sẽ bỏ qua lời kêu gọi của ông Trump nếu Tổng thống Mỹ định đàm phán với công ty này.

"Thậm chí nếu Mỹ muốn mua các sản phẩm của chúng tôi trong tương lai, tôi có lẽ cũng không bán cho họ. Không cần phải đàm phán", ông Nhậm nhận định trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg ngày 27/5./.