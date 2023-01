Trung Quốc trấn áp các hoạt động phạm tội trong phòng chống dịch Covid-19

Cơ quan điều tra tội phạm về Thực phẩm và Dược phẩm Bộ Công an Trung Quốc mới đây đã ra thông báo, yêu cầu các cơ quan điều tra tội phạm về thực phẩm và dược phẩm thuộc Bộ Công an trên toàn quốc nghiêm khắc trấn áp các hoạt động phạm tội như sản xuất, buôn bán thuốc và các loại vật tư liên quan đến dịch bệnh Covid-19 giả, đảm bảo an toàn về tính mạng và sức khỏe của người dân, tình hình phòng chống dịch chung và đảm bảo môi trường an toàn, ổn định cho người dân đón năm mới.

Một người phụ nữ được xét nghiệm Covid-19 tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 7/12. Ảnh: Reuters

Thông báo yêu cầu cơ quan điều tra các địa phương phải phát huy hết chức năng, tăng cường trách nhiệm, chủ động hành động và thực hiện các biện pháp trấn áp các hoạt động tội phạm trong sản xuất, buôn bán liên quan đến thuốc và các vật tư phòng dịch giả theo quy định của pháp luật, thực sự tạo thành sự răn đe mạnh mẽ đối với các đối tượng phạm tội.

Nội dung kiểm tra, tập trung vào đầu mối các vụ án liên quan đến các loại thuốc chống dịch đang được sử dụng phổ biến, kít xét nghiệm và các thiết bị, dụng cụ y tế liên quan, đặc biệt chú ý đến các nền tảng bên thứ ba như sản xuất, bán lẻ và dịch vụ giao dịch trực tuyến. Phối hợp với các cơ quan liên quan, tìm ra manh mối phạm tội từ trong công tác điều tra ban đầu và từ các đơn thư tố giác, tin báo của quần chúng nhân dân, kiên quyết lập hồ sơ, điều

Thông báo yêu cầu, cần kiên quyết trấn áp mạnh theo quy định của pháp luật, phát hiện nhanh, mạnh tay với các hoạt động tội phạm có liên quan, tiếp tục duy trì sự răn đe. Đối với các vụ án có tính chất băng nhóm, xuyên địa bàn cần tổ chức lực lượng chuyên trách trấn áp tập trung, kiên quyết triệt phá các mạng lưới tội phạm.

Theo yêu cầu của Bộ Công an Trung Quốc, các cơ quan điều tra tội phạm về thực phẩm và dược phẩm trên toàn Trung Quốc đã hành động nhanh chóng, kiên quyết trấn áp sớm những vụ án nhỏ lẻ, đồng thời mạnh tay với các loại tội phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc, kít xét nghiệm và các vật tư y tế giả liên quan theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã phá thành công một vụ án sản xuất và bán thuốc Ibuprofen giả, giúp ngăn chặn kịp thời thuốc giả xâm nhập vào thị trường, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân./.