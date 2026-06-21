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Trung Quốc triệt phá nhiều đường dây cá độ trực tuyến mùa World Cup

Chủ Nhật, 08:37, 21/06/2026
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VOV.VN - Cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá trực tuyến lợi dụng Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026, trong bối cảnh chính quyền nhiều tỉnh, thành nước này tăng cường trấn áp nạn cá độ bất hợp pháp.

Tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc, cảnh sát đã bắt giữ 7 nghi phạm điều hành một nền tảng cá độ trực tuyến liên quan đến các trận đấu World Cup. Đường dây này đã thiết lập nhiều hình thức cá độ khác nhau và thu lợi nhuận thông qua hoa hồng, với tổng giá trị giao dịch hơn 100.000 nhân dân tệ (14.770 USD). Sau 19 giờ điều tra, 7 nghi phạm đã thú nhận và bị tạm giam vì nghi ngờ điều hành hoạt động cá độ bất hợp pháp.

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Nhóm 7 người bị bắt ở Tây An. Ảnh: Công an thành phố Tây An

Tại Ngọc Lâm, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, cảnh sát đã triệt phá một băng nhóm chuyên quảng bá và điều hướng lưu lượng truy cập đến các trang web cá độ liên quan đến World Cup. Theo Cục an ninh mạng thuộc Bộ Công an nước này, kể từ tháng 5/2026, nhóm này đã quảng cáo rầm rộ các hoạt động cá độ trên các nền tảng mạng xã hội, dụ dỗ người dùng đến các trang web cá độ bất hợp pháp.

Trong ngày khai mạc World Cup, cảnh sát Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc, cũng đã triệt phá một vụ án liên quan đến cá độ bóng đá trực tuyến. Nghi phạm đã sử dụng các ứng dụng cá độ bất hợp pháp nhận đặt cược kết quả và tỷ số trận đấu, thanh toán tiền thông qua chuyển khoản WeChat.

Trước khi World Cup khởi tranh, Bộ Công an Trung Quốc đã phát hành video cảnh báo trên tài khoản Weibo chính thức, hướng dẫn công chúng cách tránh những cạm bẫy cá độ trong suốt kỳ World Cup.

Trong một tuyên bố chính thức, Trung tâm Xổ số Thể thao Quốc gia nước này cho biết, không cho phép bất kỳ nền tảng trực tuyến nào bán vé số thể thao. Tất cả các nền tảng mua vé số và cá độ thể thao trực tuyến đều bị coi là bất hợp pháp và lừa đảo.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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