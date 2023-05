Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả việc Canada trục xuất nhà ngoại giao nước này

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cho rằng việc chính phủ Canada tuyên bố một quan chức lãnh sự của Tổng lãnh sự quán nước này tại Toronto là “nhân vật không được hoan nghênh” dựa trên cái gọi là “Trung Quốc can thiệp vào công việc nội bộ của Canada” là “lời bịa đặt” và “vô căn cứ”, do vậy vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, cũng như các thỏa thuận song phương, “cố tình phá hoại quan hệ Trung Quốc-Canada”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada. Ảnh: KT

Trung Quốc đã “lên án mạnh mẽ và kiên quyết phản đối”, đồng thời tuyên bố “sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đáp trả và Canada sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả phát sinh”.

Bắc Kinh cũng gọi đây là “hành động khiêu khích vô lý”, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân viên ngoại giao và lãnh sự Trung Quốc, cho biết sẽ không chấp nhận “hành động cực đoan” của Ottawa đối với quan chức lãnh sự nước này, đồng thời cảnh báo nếu Canada hành động liều lĩnh, Trung Quốc “chắc chắn sẽ đáp trả kiên quyết và mạnh mẽ”.

Ngày 8/5, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly đã ra thông báo về việc trục xuất một nhà ngoại giao Trung Quốc bị cáo buộc đe dọa nghị sĩ nước này Michael Chong cùng người thân.

Trước đó, ngày 4/5, Canada đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc để phản đối việc Bắc Kinh can thiệp vào tình hình nước này, trong khi Trung Quốc phủ nhận cáo buộc, tuyên bố một số chính trị gia và truyền thông Canada thổi phồng điều này, khẳng định “Trung Quốc luôn phản đối hành vi can thiệp vào công việc nội bộ nước khác” cũng như “chưa bao giờ và không quan tâm đến can thiệp vấn đề nội bộ của Canada”./.