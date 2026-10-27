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Trung Quốc tuyên bố tiến hành tuần tra thông thường ở biên giới với Ấn Độ

Thứ Ba, 15:01, 27/10/2026
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VOV.VN - Sau tuyên bố của Ấn Độ về việc quân đội Trung Quốc thay đổi phương thức tuần tra, ảnh hưởng hòa bình dọc biên giới, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/10 lên tiếng khẳng định, đây là các hoạt động tuần tra và quản lý thông thường, đồng thời kêu gọi hai bên hợp tác duy trì hòa bình và ổn định tại biên giới.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố, Trung Quốc luôn tuân thủ nghiêm túc các thỏa thuận, hiệp định và những đồng thuận quan trọng đạt được với Ấn Độ. Theo ông, Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động tuần tra và quản lý thường lệ tại các khu vực biên giới nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và duy trì sự ổn định tại những khu vực này.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tại cuộc họp báo ngày 26/10. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông cũng nói thêm, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn đang duy trì liên lạc thông qua các kênh ngoại giao và quân sự, đồng thời bày tỏ hy vọng Ấn Độ sẽ cùng với Trung Quốc thực hiện các đồng thuận đã đạt được, thông qua những hành động cụ thể để giữ gìn hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới.

Trước đó, theo thông tin từ phía Ấn Độ, Tổng chỉ huy Lực lượng Cảnh sát biên giới Ấn Độ (ITBP) Shatrujeet Kapur, mới đây đã xác nhận các cuộc đối đầu giữa lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra tại nhiều địa điểm ở Arunachal Pradesh (khu vực Trung Quốc gọi là Nam Tây Tạng), và các cuộc đối đầu này hiện vẫn đang tiếp diễn kể từ cuối tháng 7.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cho rằng quân đội Trung Quốc đã đi chệch khỏi các quy trình tuần tra đã được xác định. 

Đường biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn chưa được phân định, các tranh chấp biên giới đã trở thành nguồn cơn gây căng thẳng dai dẳng trong quan hệ giữa hai nước những năm gần đây.

Hồi tháng 9/2026, trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, hai bên nên thúc đẩy quan hệ song phương song hành với việc giải quyết vấn đề biên giới, hai tiến trình này sẽ bổ trợ lẫn nhau, nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới.

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Lãnh đạo Ấn Độ, Trung Quốc hội đàm, Trung Quốc đảm nhiệm Chủ tịch BRICS 2027

VOV.VN - Ngày 12/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong 7 năm, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước có dấu hiệu cải thiện sau nhiều năm căng thẳng.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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