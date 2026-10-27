Trung Quốc tuyên bố tiến hành tuần tra thông thường ở biên giới với Ấn Độ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố, Trung Quốc luôn tuân thủ nghiêm túc các thỏa thuận, hiệp định và những đồng thuận quan trọng đạt được với Ấn Độ. Theo ông, Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động tuần tra và quản lý thường lệ tại các khu vực biên giới nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và duy trì sự ổn định tại những khu vực này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tại cuộc họp báo ngày 26/10. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông cũng nói thêm, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn đang duy trì liên lạc thông qua các kênh ngoại giao và quân sự, đồng thời bày tỏ hy vọng Ấn Độ sẽ cùng với Trung Quốc thực hiện các đồng thuận đã đạt được, thông qua những hành động cụ thể để giữ gìn hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới.

Trước đó, theo thông tin từ phía Ấn Độ, Tổng chỉ huy Lực lượng Cảnh sát biên giới Ấn Độ (ITBP) Shatrujeet Kapur, mới đây đã xác nhận các cuộc đối đầu giữa lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra tại nhiều địa điểm ở Arunachal Pradesh (khu vực Trung Quốc gọi là Nam Tây Tạng), và các cuộc đối đầu này hiện vẫn đang tiếp diễn kể từ cuối tháng 7.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cho rằng quân đội Trung Quốc đã đi chệch khỏi các quy trình tuần tra đã được xác định.

Đường biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn chưa được phân định, các tranh chấp biên giới đã trở thành nguồn cơn gây căng thẳng dai dẳng trong quan hệ giữa hai nước những năm gần đây.

Hồi tháng 9/2026, trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, hai bên nên thúc đẩy quan hệ song phương song hành với việc giải quyết vấn đề biên giới, hai tiến trình này sẽ bổ trợ lẫn nhau, nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới.