Chiều 26/8, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định lập trường của nước này trong việc ủng hộ mọi nỗ lực nhằm duy trì Thỏa thuận hạt nhân Iran.

Hội đàm giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Nguồn Mạng Tin tức TQ.

Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đánh giá, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, chủ nghĩa đơn phương đang trỗi dậy mạnh mẽ như hiện nay, với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện của nhau, Trung Quốc và Iran cần phải tăng cường trao đổi chiến lược, cùng nhau bảo vệ các chuẩn tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, chủ nghĩa đa phương cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các quốc gia.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực nhằm duy trì Thỏa thuận hạt nhân Iran, tôn trọng những yêu cầu chính đáng của phía Iran, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng việc Iran tiếp tục thực hiện Thỏa thuận sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Về phần mình, Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện Thỏa thuận một cách toàn diện và phát huy vai trò mang tính xây dựng nhằm giảm thiểu tình hình căng thẳng tại khu vực.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hai nước đồng thời bày tỏ mong muốn của Iran trong việc tăng cường hợp tác cùng với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa... nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông Javad Zarif cho biết, trong bối cảnh an ninh và hòa bình thế giới đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức do các hành vi coi thường Luật pháp quốc tế gia tăng như hiện nay, Iran kiên quyết phản đối mọi hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Ngoại trưởng Javad Zarif cũng khẳng định những nỗ lực của nước này trong việc duy trì Thỏa thuận hạt nhân, đặc biệt là các nỗ lực thông qua đối thoại nhằm giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay.

Trước chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Iran hôm 25/8 đã bất ngờ có chuyến thăm tới Biarritz, thành phố miền Tây Nam nước Pháp – nơi đang diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) để trao đổi với Ngoại trưởng Pháp các biện pháp nhằm tháo gỡ tình hình khó khăn xoay quanh vấn đề hạt nhân của Iran./.