Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với bão Wipha

Vào lúc 6h sáng 19/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu vàng – mức nghiêm trọng thứ 2 trong 4 cấp theo màu – trước bão Wipha.

Theo dự báo của cơ quan này, bão Wipha sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và cường độ tăng dần. Bão sẽ tiến dần vào bờ biển từ Thâm Quyến, Quảng Đông đến Văn Xương, Hải Nam và dự kiến đổ bộ vào vùng biển này từ chiều đến đêm 20/7 với sức gió cấp 12-14, tức cấp bão hoặc bão mạnh.

Tàu thuyền về nơi tránh trú tại Cảng cá Điện Kiến Bắc Hải, Quảng Tây. Ảnh: Chinanews

Bà Hướng Thuần Di, Dự báo viên trưởng của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, cho biết: “Bắt đầu từ 19/7, lượng mưa của bão sẽ dần ảnh hưởng đến các khu vực ven biển miền Nam Trung Quốc và đảo Đài Loan. Lượng mưa lớn nhất có thể xảy ra từ tối 19 đến tối 20/7.”

Do ảnh hưởng của bão, hàng loạt các tỉnh miền Đông và Nam nước này, như Phúc Kiến, Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây... sẽ có mưa to đến rất to. Cơ quan đường sắt tỉnh Quảng Đông đã lên kế hoạch dừng hoạt động hoặc hạn chế tốc độ đối với nhiều chuyến tàu đi qua địa bàn từ 19/7. Tính đến 16h ngày 18/7, 80 chuyến tàu phà chở khách thuộc 24 tuyến vận tải trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông đã tạm dừng hoạt động.

Do bão Wipha dự kiến sẽ đi xuyên qua vịnh Bắc Bộ và bờ biển Quảng Tây vào ngày 21/7, với sức gió mạnh nhất có thể đạt cấp bão hoặc bão mạnh, Cục An toàn Hàng hải Quảng Tây đã ban bố ứng phó phòng chống bão khẩn cấp cấp độ IV từ 9h30 sáng ngày 18/7.

Để ứng phó với bão Wipha, Ban tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán Quốc gia Trung Quốc đã quyết định kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ IV về phòng chống lụt bão ở hai tỉnh Quảng Đông và Hải Nam lúc 18h ngày 18/7 và cử một nhóm công tác đến Quảng Đông hỗ trợ chỉ đạo phòng chống lụt bão.

Là địa phương có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, ngay từ sáng 18/7, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã nâng mức cảnh báo mưa lớn lên liền 2 cấp, tức từ màu vàng – cấp nghiêm trọng thứ 3 lên màu đỏ - mức nghiêm trọng nhất. Cơ quan khí tượng thành phố Huệ Châu thuộc tỉnh này, cũng nâng mức cảnh báo lên màu đỏ tại một số khu vực.

Trước khi bão Wipha đổ bộ, khu vực phía Đông đồng bằng sông Châu Giang đã phải hứng chịu mưa lớn. Mạng Thời tiết Trung Quốc cảnh báo người dân chủ động phòng tránh bão và các hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh như giông, gió mạnh trước khi bão đổ bộ từ 18-19/7, đồng thời kêu gọi tàu thuyền trên biển sớm về nơi tránh trú.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc cũng yêu cầu tỉnh Quảng Đông phòng ngừa các thảm họa thứ cấp như lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị và nông thôn, lũ lụt ở các lưu vực sông vừa và nhỏ, do bão Wipha có khả năng đổ bộ trực diện vào tỉnh này, mang theo gió mạnh và mưa lớn.