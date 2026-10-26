Trung Quốc và Indonesia sắp tập trận chung chống khủng bố

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay (26/10) cho biết, quân đội nước này và Indonesia sẽ tổ chức cuộc tập trận chung chống khủng bố mang tên “Dao sắc - 2026” tại tỉnh Quảng Đông từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11.

Cuộc huấn luyện lần này tập trung vào các nhiệm vụ phối hợp chống khủng bố cứu hộ trên núi, bao gồm leo núi, lái xe chuyên dụng, đu dây từ trực thăng, tấn công cận chiến, phối hợp giữa người điều khiển và máy bay không người lái.

Tàu Hồng Hà của Hải quân Trung Quốc và tàu KRI I Gusti Ngurah Rai của Hải quân Indonesia tiến hành tập trận hồi tháng 8. Ảnh: Chiến khu miền Đông

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đây là lần thứ 3 hai bên tổ chức chuỗi huấn luyện chung này, nhằm giúp tăng cường trao đổi và hợp tác thực chất giữa quân đội hai nước, nâng cao khả năng tác chiến chung của quân đội hai bên.

Trước đó, Chiến khu miền Đông thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết, tàu hộ vệ tên lửa Hồng Hà của hải quân nước này và tàu hộ vệ KRI I Gusti Ngurah Rai của Hải quân Indonesia đã hoàn tất các nội dung diễn tập phối hợp trên biển tại vùng biển phía Đông đảo Đài Loan hôm 12/8.

Hai tàu hộ vệ đã triển khai đội hình và thực hiện các nội dung diễn tập bao gồm: thông tin liên lạc trên biển, cơ động đội hình, tiếp tế trên biển và nghi thức tách đội hình.

Đây là lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc và hải quân một nước khác tiến hành tập trận tại vùng biển phía Đông đảo Đài Loan.