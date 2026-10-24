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Trung Quốc và Mỹ thúc đẩy hợp tác quản lý trí tuệ nhân tạo

Thứ Bảy, 07:08, 24/10/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 23/10 tuyên bố, Trung Quốc và Mỹ – hai quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) – có năng lực và trách nhiệm cùng nhau phát triển và quản lý AI.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được đưa ra tại cuộc gặp ông John L. Thornton, đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội châu Á (Asia Society) và ông Thomas Friedman, chuyên gia bình luận của tờ New York Times bên lề Diễn đàn Quản trị Toàn cầu 2026 tổ chức tại Khu mới Hùng An (tỉnh Hà Bắc).

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Quang cảnh cuộc gặp. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Theo thông tin trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị cho rằng, thế giới hiện đang đối mặt với nhiều sự thâm hụt trong quản trị liên quan đến hòa bình, phát triển và an ninh. Thông qua tổ chức Diễn đàn Quản trị Toàn cầu tại Khu mới Hùng An, Trung Quốc mong muốn tập hợp đồng thuận giữa các bên, cùng nhau thúc đẩy cải cách hệ thống quản trị toàn cầu.

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc chủ trương phát triển AI theo hướng bao trùm, phổ quát và hướng tới lợi ích chung. Là hai quốc gia dẫn đầu về AI, Trung Quốc và Mỹ có năng lực và trách nhiệm trong việc cùng nhau phát triển và quản lý hiệu quả AI, đảm bảo sự phát triển của công nghệ này luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người và phục vụ cho phúc lợi của người dân.

Theo ông, Trung Quốc và Mỹ “không chỉ cần phòng ngừa rủi ro mà còn phải tăng cường hợp tác, cùng thảo luận về các quy tắc và tiêu chuẩn có giá trị toàn cầu, để AI phục vụ cho việc thúc đẩy thịnh vượng chung và duy trì an ninh chung”.

Trước đó, việc thiết lập cơ chế đối thoại AI là 1 trong 8 đồng thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa nguyên thủ hai nước hồi tháng 9. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hai bên đã nhất trí khởi động cơ chế đối thoại Trung - Mỹ về AI nhằm trao đổi về các rủi ro và lợi ích liên quan đến công nghệ này. Vòng đối thoại tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Hai bên cũng nhất trí thiết lập kênh liên lạc xử lý các sự cố liên quan đến AI.

Về vấn đề này, “Yuyuan Tantian” – một kênh truyền thông mới của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc hồi đầu tháng 10 cho biết, đối thoại Trung - Mỹ về AI vào tháng 11 có thể tập trung vào các chủ đề như tiêu chuẩn phân loại và đánh giá mức độ rủi ro của AI.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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