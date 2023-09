Trung Quốc và Myanmar triệt phá 11 ổ nhóm lừa đảo viễn thông

Lừa đảo viễn thông từ lâu đã trở thành một vấn nạn và gây ra hàng loạt vấn đề xã hội nghiêm trọng ở Trung Quốc. Nhiều ổ nhóm lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu đang hoạt động ở Myanmar gây bức xúc trong dư luận nước này, đặc biệt là thành viên các gia đình có nạn nhân bị mắc kẹt ở Myanmar.

Hình ảnh hiện trường vụ bắt giữ trên CCTV.

Mới đây, dưới sự tổ chức và triển khai của Bộ Công an Trung Quốc và Sở Công an tỉnh Vân Nam, cơ quan công an Tây Song Bản Nạp của Vân Nam đã phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương ở Myanmar tiến hành một cuộc trấn áp chung theo cơ chế hợp tác chấp pháp giữa cảnh sát biên giới hai bên vào ngày 3/9, triệt phá 11 ổ nhóm lừa đảo viễn thông và qua mạng ở miền Bắc Myanmar, bắt giữ 269 nghi phạm.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), trong số các đối tượng bị bắt, có 186 người Trung Quốc, 66 người Myanmar, 15 người Việt Nam, 2 người Malaysia, 21 kẻ cầm đầu và thành viên cốt cán cùng 13 tội phạm bỏ trốn, trong đó có 1 tội phạm giết người bỏ trốn đã 19 năm. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ một lượng lớn công cụ phạm tội như máy tính, điện thoại di động, thẻ điện thoại, thẻ ngân hàng và kịch bản lừa đảo.

Kể từ đầu năm đến nay, các vụ lừa đảo viễn thông và qua mạng liên quan đến Trung Quốc thường xuyên xảy ra ở miền Bắc Myanmar, kéo theo hàng loạt các hoạt động tội phạm khác như vượt biên hay giam giữ trái phép. Gần đây, cơ quan công an Trung Quốc đã điều tra và làm sáng tỏ một số manh mối tội phạm liên quan đến nước này ở miền Bắc Myanmar, phát hiện các manh mối này liên quan đến hơn 1.100 vụ lừa đảo qua mạng và viễn thông trên khắp cả nước Trung Quốc với số tiền lên đến 120 triệu nhân dân tệ (hơn 16,4 triệu USD).

Quan chức Bộ Công an Trung Quốc nhận định, hiện nay tình hình tội phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông, đặc biệt là tội phạm liên quan đến Trung Quốc ở miền Bắc Myanmar vẫn nghiêm trọng và phức tạp. Cơ quan công an nước này sẽ tiếp tục tăng cường trấn áp loại hình tội phạm này để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân​.