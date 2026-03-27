  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Trung Quốc và Nga phối hợp hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Thứ Sáu, 20:57, 27/03/2026
VOV.VN - Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông Trác Tuấn hôm 26/3 đã có cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp, cùng thúc đẩy các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Trung Đông vốn đang diễn biến phức tạp.

Trong cuộc làm việc diễn ra tại Bắc Kinh, ông Trác Tuấn cho biết tình hình Trung Đông hiện tiếp tục căng thẳng, những tác động lan tỏa ngày càng rõ rệt và được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Ông nhấn mạnh Trung Quốc và Nga với tư cách là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều có chung quan điểm ủng hộ ngừng bắn, chấm dứt xung đột và khởi động đàm phán. Do đó, Trung Quốc và Nga cần chung tay bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế, cùng phối hợp thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng khu vực.

trung quoc va nga phoi hop ha nhiet cang thang trung Dong hinh anh 1
Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông gặp Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov. Ảnh Bộ ngoại giao Trung Quốc

Về phía Nga, Đại sứ Igor Morgulov bày tỏ lo ngại sâu sắc trước việc tình hình Trung Đông liên tục leo thang. Ông khẳng định Nga sẵn sàng tăng cường điều phối với Trung Quốc, nỗ lực hết sức nhằm thúc đẩy ngừng chiến, duy trì hòa bình và ổn định lâu dài cho khu vực.

Trước đó một ngày (25/3), ông Trác Tuấn cũng đã có cuộc gặp tập thể với các Đại sứ các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tại Trung Quốc. Tại cuộc gặp, ông nhấn mạnh những diễn biến xung đột hiện nay đang đe dọa nghiêm trọng tới an ninh và ổn định của toàn khu vực Trung Đông.

Những động thái ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, cộng đồng quốc tế tăng cường kêu gọi các bên kiềm chế và trở lại bàn đàm phán. Trung Quốc và Nga, với vai trò là hai cường quốc có ảnh hưởng tại khu vực, đang thể hiện nỗ lực phối hợp nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho các điểm nóng.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc Nga Trung Đông căng thẳng khu vực ngoại giao quốc tế ngừng bắn đàm phán hòa bình xung đột Trung Đông an ninh khu vực quan hệ quốc tế
Israel tuyên bố sẽ “leo thang và mở rộng” các đòn tập kích Iran
Israel tuyên bố sẽ “leo thang và mở rộng” các đòn tập kích Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết các cuộc tấn công của nước này vào Iran “sẽ leo thang và mở rộng”.

Israel tuyên bố sẽ “leo thang và mở rộng” các đòn tập kích Iran

Israel tuyên bố sẽ “leo thang và mở rộng” các đòn tập kích Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết các cuộc tấn công của nước này vào Iran “sẽ leo thang và mở rộng”.

Vì sao Nga dẫn đầu thế giới về trượt băng nghệ thuật?
Vì sao Nga dẫn đầu thế giới về trượt băng nghệ thuật?

VOV.VN - Dân tộc Nga sở hữu rất nhiều vận động viên trượt băng nghệ thuật ưu tú. Thành công của những vận động viên Mỹ gốc Nga như Ilia Malinin, Andrew Torgashev và Maxim Naumov phản ánh sức mạnh bền bỉ của hệ thống trượt băng nghệ thuật Nga.

Vì sao Nga dẫn đầu thế giới về trượt băng nghệ thuật?

Vì sao Nga dẫn đầu thế giới về trượt băng nghệ thuật?

VOV.VN - Dân tộc Nga sở hữu rất nhiều vận động viên trượt băng nghệ thuật ưu tú. Thành công của những vận động viên Mỹ gốc Nga như Ilia Malinin, Andrew Torgashev và Maxim Naumov phản ánh sức mạnh bền bỉ của hệ thống trượt băng nghệ thuật Nga.

Ukraine nối lại tấn công hạ tầng năng lượng Nga: Những mục tiêu nào bị nhắm tới?
Ukraine nối lại tấn công hạ tầng năng lượng Nga: Những mục tiêu nào bị nhắm tới?

VOV.VN - Ukraine đã gia tăng đáng kể các đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong những tuần gần đây, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình tiếp tục rơi vào bế tắc.

Ukraine nối lại tấn công hạ tầng năng lượng Nga: Những mục tiêu nào bị nhắm tới?

Ukraine nối lại tấn công hạ tầng năng lượng Nga: Những mục tiêu nào bị nhắm tới?

VOV.VN - Ukraine đã gia tăng đáng kể các đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong những tuần gần đây, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình tiếp tục rơi vào bế tắc.

