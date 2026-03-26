Trung Quốc: Việc tấn công cơ sở hạt nhân sẽ gây hậu quả khôn lường ở Trung Đông

Trong cuộc gặp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tại Bắc Kinh ngày 26/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, thế giới ngày nay đang trong tình trạng hỗn loạn và bất ổn. Trật tự quốc tế thời hậu Thế chiến II đang đối mặt với những thử thách chưa từng có, hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc làm nòng cốt đang đương đầu với một cuộc khủng hoảng niềm tin, thế giới đang đứng trước nguy cơ hiện hữu về việc quay trở lại “luật rừng”.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 26/3. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Theo ông, cuộc xung đột tại Trung Đông đang lan rộng và leo thang, với tác động lan nhanh ra bên ngoài. Ông cảnh báo: “Việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khôn lường, đẩy người dân trong khu vực vào cảnh khốn cùng”.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn vòng xoáy leo thang đối đầu, vốn sẽ làm suy yếu hòa bình toàn cầu và sự ổn định khu vực. Ông cho rằng, chỉ thông qua việc ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh ngay lập tức, nối lại đối thoại và đàm phán, các nguyên nhân gốc rễ của xung đột mới có thể thực sự được loại bỏ.

Theo ông Vương Nghị, IAEA đóng vai trò quan trọng trong quản trị hạt nhân toàn cầu. Ông tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với IAEA, bảo vệ hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế và đóng góp vào việc duy trì hòa bình.

Trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đã lên án các đòn không kích Mỹ - Israel gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr là “cực kỳ nguy hiểm”, kêu gọi Mỹ tránh mọi hành động tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân trên, đồng thời cảnh báo một sự cố như vậy có thể dẫn đến những hậu quả “không thể khắc phục”.

Những ngày qua, Trung Quốc tiếp tục tăng cường các nỗ lực ngoại giao về tình hình Trung Đông. Trong ngày 25/3, ông Vương Nghị đã tiến hành liên tiếp 2 cuộc điện đàm với các người đồng cấp Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi điện đàm với Ngoại trưởng Iran trước đó một ngày.

Cùng ngày, ông Trác Tuấn, Đặc phái viên Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông, đã gặp Đại sứ các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tại Bắc Kinh. Ông khẳng định, Trung Quốc coi trọng những quan ngại an ninh của các quốc gia GCC và sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với các nước vùng Vịnh để giảm leo thang tình hình.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời quan chức cấp cao nước này cho biết, Tehran đã xem xét và bác bỏ đề xuất ngừng bắn 15 điểm do Washington đưa ra, mô tả đề xuất này là “đòi hỏi quá mức”, “phi lý” và “không khả thi”, đồng thời khẳng định việc đình chiến sẽ chỉ được thực hiện theo các điều khoản và mốc thời gian do Iran đưa ra.