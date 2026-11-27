Kế hoạch triển khai xây dựng mạng viễn thông thế hệ mới được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT), Cơ quan Quản lý An ninh mạng và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) phối hợp ban hành, đề ra mục tiêu đến năm 2030 nước này sẽ xây dựng một mạng viễn thông thế hệ mới với phạm vi phủ sóng hoàn thiện và hiệu suất hàng đầu.

Trung Quốc xây dựng mạng viễn thông thế hệ mới dựa trên 6G vào năm 2030. Ảnh minh họa: VCG

Kế hoạch xây dựng theo khung “432”. Trong đó, 4 là “4 mạng lưới”, nhằm thúc đẩy toàn diện việc xây dựng mạng cơ sở, mạng không gian, mạng quốc tế và mạng tích hợp; 3 là “3 năng lực”, nhằm nâng cao toàn diện năng lực thông minh, an toàn và khả năng chống chịu, năng lực xanh và carbon thấp; 2 là “2 hình thức hỗ trợ”, gồm hỗ trợ hệ sinh thái và hỗ trợ chính sách.

Kế hoạch yêu cầu đảm bảo mức độ phát triển mạng cơ sở luôn dẫn đầu, mạng không gian có khả năng phục vụ toàn cầu, mạng quốc tế tăng cường độ chống chịu và mạng tích hợp đạt mức độ phát triển quy mô.

Cũng theo kế hoạch, mạng viễn thông thế hệ mới lấy các công nghệ như 5G-A/6G, mạng quang 10-gigabit và Internet vệ tinh làm trụ cột, sở hữu những đặc điểm như tốc độ cao, phủ sóng rộng khắp, tích hợp giữa mặt đất và không gian, hội tụ giữa đám mây và mạng, thông minh linh hoạt, xanh và carbon thấp, an toàn có kiểm soát.

So với mạng viễn thông truyền thống, tiến bộ của mạng viễn thông thế hệ mới chủ yếu thể hiện ở 4 khía cạnh: mở rộng đối tượng kết nối không chỉ giữa con người, mà còn với máy móc, vật thể và các tác nhân AI; mở rộng phạm vi phủ sóng không chỉ trên mặt đất, mà cả trong không gian, vũ trụ và đại dương; tốc độ truy cập cao hơn, độ trễ thấp hơn và mật độ kết nối lớn hơn; tích hợp thông tin, cảm biến, định vị, tính toán và trí tuệ nhân tạo.

Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, nước này đã xây dựng mạng lưới viễn thông lớn nhất thế giới, với công nghệ tiên tiến. Khi các công nghệ viễn thông phát triển nhanh chóng, AI thúc đẩy chuyển đổi số, các thách thức về an ninh mạng ngày càng phức tạp, việc thúc đẩy xây dựng và phát triển mạng viễn thông thế hệ mới, củng cố và nâng cao vị thế cạnh tranh cũng như vị trí dẫn đầu về viễn thông sẽ giúp Trung Quốc nắm bắt cơ hội trong chuyển đổi công nghiệp số và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội chất lượng cao.