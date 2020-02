Trung Quốc xây dựng nhanh nhà máy công suất 250.000 khẩu trang/ngày

Theo đó, nhà máy được cải tạo từ 1 tòa nhà công nghiệp thuộc 1 công ty xây dựng, sẽ có công suất 250.000 khẩu trang mỗi ngày.

Dịch Covid-19 đẩy nhu cầu khẩu trang và thiết bị bảo hộ tăng cao chưa từng có. (Ảnh: Reuters)

Hiện, những cơ sở sản xuất khẩu trang và thiết bị bảo hộ trên thế giới đã không thể đáp ứng nhu cầu tăng cao do dịch Covid-19, dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.700 người ở Trung Quốc.