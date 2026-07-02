Trung Quốc xem xét đưa nông sản Mỹ vào khuôn khổ giảm thuế đối ứng

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 2/7, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông khẳng định thương mại nông sản là một bộ phận quan trọng trong hợp tác kinh tế - thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Thương Mại Trung Quốc Hà Á Đông.

Ông cho biết: "Sau các cuộc tham vấn kinh tế - thương mại gần đây, hai bên đã thiết lập mục tiêu mang tính định hướng nhằm mở rộng thương mại nông sản hai chiều, đồng thời về nguyên tắc nhất trí đưa các mặt hàng nông sản liên quan vào khuôn khổ sắp xếp giảm thuế đối ứng".

Đây được xem là bước đi nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại song phương trong lĩnh vực nông nghiệp. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cũng nhấn mạnh, các doanh nghiệp sẽ tuân theo nguyên tắc thị trường, căn cứ nhu cầu thực tế và điều kiện thị trường để chủ động triển khai hoạt động thương mại. Phía Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cùng phía Mỹ “đi cùng chiều”, tạo môi trường thuận lợi cho thương mại nông sản hai nước tiếp tục phát triển ổn định.