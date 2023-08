Trung Quốc xử lý 36.000 vụ tham nhũng dân sinh 6 tháng đầu năm 2023

Bên cạnh việc xử lý hơn 36.000 vụ tham nhũng trong lĩnh vực dân sinh, Trung Quốc còn phê bình, giáo dục, giúp đỡ và xử lý hơn 52.000 người, theo dữ liệu do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố.

Cảnh sát Trung Quốc. Ảnh: AP.

Trong phiên họp toàn thể lần thứ 2, ủy ban này đã yêu cầu và cam kết sẽ loại bỏ hiện tượng tham nhũng, tiêu cực ở cấp cơ sở trong các lĩnh vực như việc làm và khởi nghiệp, giáo dục và y tế, dưỡng lão và an sinh xã hội, bảo vệ sinh thái và môi trường, an toàn sản xuất, an toàn thực phẩm và dược phẩm, chấp pháp và tư pháp.

Cơ quan chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường công tác điều tra nghiên cứu ở tuyến đầu, giám sát chặt chẽ các vấn đề nổi cộm ảnh hưởng đến sinh kế của người dân để giải quyết những mối lo của công chúng, đồng thời tận dụng tối đa dữ liệu lớn để đi sâu xử lý các vấn đề dân sinh ở cấp cơ sở.

Hồi đầu tháng 8, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cũng vừa phát động một chiến dịch kéo dài 1 năm nhằm trấn áp tham nhũng trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc, đảm bảo sự phát triển chất lượng cao của ngành này.