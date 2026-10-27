Trung Quốc xử lý 73 quan chức cấp bộ trở lên trong 9 tháng năm 2026

Theo số liệu trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc ngày 27/10, từ tháng 1 đến tháng 9/2026, cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát trên cả nước này đã tiếp nhận hơn 3,5 triệu đơn thư phản ánh, khiếu nại, trong đó có 847.000 đơn thư tố cáo. Cũng trong giai đoạn này, gần 2,15 triệu manh mối về các hành vi sai phạm tiềm ẩn đã được xử lý.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tân Hoa xã

Ngoài ra, các cơ quan này cũng đã lập hồ sơ 800.000 vụ việc và vụ án, trong đó có các vụ liên quan đến 73 quan chức cấp tỉnh/bộ trở lên, 4.203 quan chức cấp vụ/cục, 34.000 quan chức cấp huyện và 114.000 quan chức cấp xã.

Số liệu này của 9 tháng năm 2025 là 789.000 vụ, trong đó có 90 vụ liên quan đến các quan chức cấp tỉnh/bộ, 3.704 vụ liên quan đến quan chức cấp vụ/cục, 31.000 vụ liên quan đến quan chức cấp huyện và 106.000 vụ liên quan đến quan chức cấp xã.

Hội nghị Trung ương 5 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa khai mạc ngày 26/10 tại Bắc Kinh và sẽ diễn ra trong 4 ngày. Trọng tâm của hội nghị là vấn đề tăng cường quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh. Biến động về nhân sự, sự mở rộng nỗ lực phòng, chống tham nhũng, cũng như cách thức Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cường công tác giám sát và quản lý cán bộ, là những nội dung được các nhà quan sát dành nhiều sự quan tâm tại hội nghị lần này.

Được biết, kể từ Hội nghị Trung ương 3, cách sắp xếp các phiên họp toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX đã có những thay đổi rõ rệt so với trước đây. Theo thông lệ, Hội nghị Trung ương 3 được tổ chức vào nửa cuối năm 2023, nhưng trên thực tế đã bị lùi lại đến tháng 7/2024.

Hội nghị Trung ương 4, diễn ra vào tháng 10/2025, đã thảo luận và thông qua các kiến nghị về Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), qua đó giải quyết sớm hơn chương trình nghị sự mà theo thông lệ sẽ dành cho Hội nghị Trung ương 5.

Việc tập trung thảo luận công tác xây dựng Đảng tại Hội nghị Trung ương 5 có thể được hiểu là đưa lên thảo luận sớm hơn một nội dung vốn thường được bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 6 trong những khóa trước. Sắp xếp này được nhận định là nhằm chuẩn bị cho công tác nhân sự của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXI, dự kiến ​​sẽ diễn ra vào năm 2027.

Theo thông cáo về Hội nghị Trung ương 5 đăng ngày 26/10, Tổng Bí thư Tập Cận Bình, thay mặt Bộ Chính trị, đã trình bày báo cáo công tác tại phiên họp toàn thể, đồng thời giải trình về dự thảo “Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề trọng yếu liên quan đến việc kiên trì thúc đẩy công tác quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh”.

Trong một bài bình luận cùng ngày, Nhân Dân nhật báo — cơ quan ngôn luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - nhấn mạnh, trong bối cảnh đảng này đang phải đối mặt với “bốn thách thức lớn” và “bốn loại nguy cơ” lâu dài, việc thực hiện quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh phải là một nỗ lực không ngừng nghỉ. “Bốn thách thức lớn” bao gồm thách thức về năng lực cầm quyền, cải cách mở cửa, kinh tế thị trường và môi trường bên ngoài. “Bốn loại nguy cơ” bao gồm nguy cơ về sự buông lỏng tinh thần, yếu kém năng lực, xa rời quần chúng và tiêu cực tham nhũng.

Trước đó, hôm 23/10, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhóm họp, nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm chính trị trong việc quản lý và quản trị Đảng, thúc đẩy công tác xây dựng Đảng toàn diện, nghiêm minh với các tiêu chuẩn cao hơn và biện pháp thiết thực hơn, đồng thời duy trì áp lực cao trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Ngày 15/10, tạp chí Cầu Thị cũng đăng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị toàn thể lần thứ 5 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương hồi tháng 1 năm nay. Ông nhấn mạnh, việc quán triệt thực hiện các quyết sách và sắp xếp quan trọng của Trung ương Đảng là yêu cầu cơ bản về kỷ luật và quy tắc chính trị trong Đảng, không thể chỉ dừng lại ở khẩu hiệu suông, càng không được “nói một đằng, làm một nẻo”.

Ông cũng yêu cầu lựa chọn những cán bộ trung thành, đáng tin cậy, nhất quán giữa lời nói và việc làm, tận tâm dám gách vác trách nhiệm trong giai đoạn chuyển giao thế hệ sắp tới, nhằm đảm bảo những cá nhân “hai mặt” và những kẻ tư lợi không thể lọt vào bộ máy.

Theo các nhà phân tích, những phát biểu này cho thấy, việc “quản lý Đảng nghiêm minh” được lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh, không chỉ giới hạn ở việc trừng trị tham nhũng, mà còn bao gồm cả công tác giám sát và quy trách nhiệm đối với các cán bộ thực thi chính sách kém hiệu quả, tuân thủ mang tính đối phó, hay thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc.