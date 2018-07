Trung Quốc yêu cầu bắt giữ 18 đối tượng liên quan vụ bê bối vaccine

Cảnh sát thành phố Trường Xuân, Trung Quốc hôm nay (29/7) cho biết đã yêu cầu các công tố viên chấp thuận đề nghị bắt giữ 18 đối tượng làm việc tại Công ty công nghệ sinh học Trường Sinh (Changsheng Bio-technology Co Ltd), một công ty sản xuất dược phẩm hàng đầu và là trung tâm vụ bê bối về an toàn dược phẩm tại Trung Quốc hiện nay.

Bê bối vaccine kém chất lượng khiến nhiều phụ huynh Trung Quốc lo sợ. (Ảnh: AP)

Hiện công ty này chưa đưa ra bình luận về thông tin. Song Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành rà soát toàn bộ quy trình và dây chuyền sản xuất vaccine tại các cơ sở sản xuất trên toàn quốc sau khi Trường Sinh bị phát hiện làm giả dữ liệu và bán vaccine kém chất lượng dùng cho trẻ em, vấp phải sự giận dữ của công chúng.

Tổng cục Giám sát và quản lý thực phẩm và dược phẩm quốc gia Trung Quốc (CFDA) hồi giữa tháng này thông báo phát hiện công ty Trường Sinh đã làm giả hồ sơ dữ liệu về thử nghiệm và sản xuất một loại vaccine phòng bệnh dại.

Cơ quan này sau đó đã thu hồi giấy phép sản xuất loại vaccine này của Trường Sinh, yêu cầu công ty này dừng sản xuất và bán sản phẩm này, đồng thời đình chỉ cấp phép tất cả các sản phẩm khác của công ty./.

