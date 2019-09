Trung Quốc yêu cầu Mỹ không lạm dụng lý do an ninh quốc gia

Tuyên bố trên được người phát ngôn Hoa Xuân Doanh đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/9. Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Hoa Xuân Doanh cho biết, thời gian qua, Mỹ không chỉ lạm dụng lý do an ninh quốc gia để trấn áp các doanh nghiệp Trung Quốc mà còn tung tin bôi đen doanh nghiệp nước này, đặc biệt là Tập đoàn viễn thông Huawei.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh. Ảnh: Tân Hoa xã

Bà Hoa Xuân Doanh cho rằng, đây là hành vi đi ngược lại tinh thần thị trường và các quy tắc quốc tế. Trung Quốc phản đối Mỹ cản trở hoạt động phát triển và hợp tác kỹ thuật viễn thông thông thường của doanh nghiệp Trung Quốc.

Bà Hoa Xuân Doanh nói: “Mỹ tung tin và tuyên truyền về nguy cơ an ninh mạng 5G của Huawei, tuy nhiên không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào. Ngoài ra, cũng không có quốc gia, tổ chức hoặc cá nhân nào đưa ra bằng chứng về việc Huawei tạo ra nguy cơ”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho rằng, luôn tồn tại vấn đề an ninh chuỗi cung ứng trong quá trình phát triển kỹ thuật thông tin viễn thông, đây không phải là vấn đề 5G hay của bất kỳ công ty nào.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho các sản phẩm và dịch vụ thông tin, các bên nên cùng nhau thảo luận, đưa ra ý kiến nhằm đảm bảo an toàn của chuỗi cung ứng, tuy nhiên với điều kiện các bên cần công bằng, bình đẳng và không kỳ thị lẫn nhau.

Phản ứng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được cho là nhằm vào những động thái cấm vận của Mỹ đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có Tập đoàn viễn thông Huawei.

Mỹ không chỉ cấm nhiều doanh nghiệp nước này mà còn yêu cầu các đồng minh của Mỹ hạn chế sử dụng các sản phẩm của Huawei đặc biệt là công nghệ 5G do các lo ngại về an ninh./.