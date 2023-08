Trung Quốc yêu cầu nghiêm trị kẻ tấn công đoàn xe nước này ở Pakistan

Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 14/8. Ông cho biết, đoàn xe của Trung Quốc bị tấn công bằng bom bên đường và súng khi đang tới một dự án xây dựng ở cảng chiến lược Gwadar, miền Tây Nam Pakistan hôm 13/8, nhưng không gây thương vong cho công dân nước này.

Các chiến binh Balochistan đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Ảnh: NBC News.

Ông tuyên bố, Bắc Kinh “cực lực lên án hành động khủng bố này, đồng thời đã yêu cầu Pakistan trừng trị nghiêm khắc thủ phạm và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cá nhân cho công dân Trung Quốc”.

Theo ông Uông, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán nước này tại Pakistan đã ngay lập tức kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, nhắc nhở công dân, doanh nghiệp và các đơn vị thi công dự án của Trung Quốc đề cao cảnh giác, nâng cấp các biện pháp an ninh, theo dõi chặt chẽ tình hình, ngăn ngừa rủi ro an ninh và đảm bảo an toàn.

Ông cũng nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tiếp tục cùng với Pakistan ngăn chặn và ứng phó với mối đe dọa khủng bố, bảo vệ hiệu quả sự an toàn của các nhân viên, tổ chức và dự án của nước này tại Pakistan.

Nhóm ly khai “Quân đội giải phóng Balochistan” (BLA) đã nhận trách nhiệm trước vụ tấn công này. Hai thành viên của nhóm đã bị cảnh sát địa phương tiêu diệt.

Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào tỉnh Balochistan của Pakistan theo Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, trong đó có việc phát triển cảng nước sâu Gwadar. Trong khi đó, BLA và các lực lượng vũ trang đối lập cho rằng Pakistan đang khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên tại tỉnh này và nhắm mục tiêu vào các lợi ích của Trung Quốc như một cách để phản đối.