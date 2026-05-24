Trung Quốc yêu cầu người đến từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

Chủ Nhật, 17:04, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đêm qua (23/5) đã ban hành quy định yêu cầu du khách đến Trung Quốc từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ bùng phát dịch Ebola phải tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày.

Thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) yêu cầu du khách từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ bùng phát dịch Ebola, như Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, phải tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau họng, nôn mửa, tiêu chảy hoặc chảy máu không rõ nguyên nhân, cần kịp thời đến các cơ sở y tế.

trung quoc yeu cau nguoi den tu vung dich ebola tu theo doi suc khoe 21 ngay hinh anh 1
Dịch Ebola bùng phát ở châu Phi. Ảnh: Reuters

Thông báo cũng yêu cầu bác sĩ tại cơ sở y tế các cấp ở Trung Quốc chủ động hỏi về lịch sử du lịch nước ngoài, nơi cư trú và lịch sử tiếp xúc nghi ngờ khi tiếp nhận bệnh nhân có các triệu chứng nghi mắc Ebola.

Nếu phát hiện công dân nước ngoài hoặc cá nhân nào trở về Trung Quốc từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ bùng phát dịch này, cần thông báo ngay cho bộ phận y tế công cộng của các bệnh viện và CDC địa phương.

Thông báo cũng nêu rõ, các hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát trên áp dụng cho cả các quốc gia và vùng lãnh thổ mới phát hiện dịch Ebola.

Trước đó, hôm 17/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Bundibugyo, Uganda, là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế (PHEIC).

Ngày 22/5, WHO thông báo, do số ca tử vong và nhiễm bệnh tiếp tục gia tăng, mức độ đánh giá rủi ro đối với dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã được nâng lên mức cao nhất. Hiện tại, nước này đã ghi nhận 82 ca mắc và 7 ca tử vong được xác nhận, bên cạnh 177 trường hợp tử vong nghi ngờ và gần 750 ca nghi nhiễm khác. Dự kiến các con số này còn tăng khi công tác giám sát dịch tễ được mở rộng.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

Dịch Ebola đe dọa 10 nước châu Phi

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Congo và Uganda, cơ quan y tế Liên minh châu Phi ngày 23/5 cảnh báo căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao này đang có nguy cơ đe dọa tới 10 quốc gia châu Phi.

Hà Lan cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola

VOV.VN - Ngày 22/05, một bệnh viện tại Hà Lan thông báo đã tiếp nhận và cách ly một bệnh nhân có "nghi ngờ" về khả năng nhiễm virus Ebola. Dự kiến, kết quả xét nghiệm chính thức sẽ có vào cuối tuần này.

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola, nhiều nước tăng cường giám sát y tế tại biên giới

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) lên “rất cao” ở cấp quốc gia và “cao” ở cấp khu vực, trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp.

Thái Lan siết chặt kiểm soát y tế với hành khách đến từ vùng dịch Ebola

VOV.VN - Trước việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đợt bùng phát dịch bệnh Ebola gần đây là “tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế”, giới chức Thái Lan đã tăng cường sàng lọc và siết chặt các biện pháp kiểm soát y tế với hành khách đến từ các khu vực có nguy cơ cao.

WHO nâng cảnh báo Ebola tại Congo lên mức “rất cao”

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo lên “rất cao” ở cấp quốc gia khi số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục tăng. WHO cũng đang xem xét sử dụng thuốc kháng virus Obeldesivir nhằm ngăn bệnh phát triển ở người từng tiếp xúc với Ebola.

