Trung Quốc yêu cầu người đến từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

Thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) yêu cầu du khách từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ bùng phát dịch Ebola, như Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, phải tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau họng, nôn mửa, tiêu chảy hoặc chảy máu không rõ nguyên nhân, cần kịp thời đến các cơ sở y tế.

Dịch Ebola bùng phát ở châu Phi. Ảnh: Reuters

Thông báo cũng yêu cầu bác sĩ tại cơ sở y tế các cấp ở Trung Quốc chủ động hỏi về lịch sử du lịch nước ngoài, nơi cư trú và lịch sử tiếp xúc nghi ngờ khi tiếp nhận bệnh nhân có các triệu chứng nghi mắc Ebola.

Nếu phát hiện công dân nước ngoài hoặc cá nhân nào trở về Trung Quốc từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ bùng phát dịch này, cần thông báo ngay cho bộ phận y tế công cộng của các bệnh viện và CDC địa phương.

Thông báo cũng nêu rõ, các hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát trên áp dụng cho cả các quốc gia và vùng lãnh thổ mới phát hiện dịch Ebola.

Trước đó, hôm 17/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Bundibugyo, Uganda, là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế (PHEIC).

Ngày 22/5, WHO thông báo, do số ca tử vong và nhiễm bệnh tiếp tục gia tăng, mức độ đánh giá rủi ro đối với dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã được nâng lên mức cao nhất. Hiện tại, nước này đã ghi nhận 82 ca mắc và 7 ca tử vong được xác nhận, bên cạnh 177 trường hợp tử vong nghi ngờ và gần 750 ca nghi nhiễm khác. Dự kiến các con số này còn tăng khi công tác giám sát dịch tễ được mở rộng.