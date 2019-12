Trung Quốc yêu cầu nới lỏng cấm vận đối với Triều Tiên

Tại buổi họp báo ngày 24/12 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Cảnh Sảng cho rằng, căn cứ vào tình hình thực tế mà các bên cần có sự nới lỏng cấm vận đối với Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.

Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Cảnh Sảng cho biết, mới đây Trung Quốc và Nga đã đệ trình dự thảo Nghị quyết về nới lỏng cấm vận đối với Triều Tiên lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trung Quốc và Nga đều cho rằng, các bên cần phải trân trọng cục diện hòa hoãn hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời nắm bắt cơ hội giải quyết vấn đề thông qua biện pháp chính trị.



Trung Quốc khuyến khích các bên đặc biệt là Mỹ và Triều Tiên kiên trì đối thoại hiệp thương, sớm phá vỡ bế tắc trong đối thoại, thúc đẩy đàm phán giữa hai bên đạt được những tiến triển mới. Đồng thời, lập trường của Trung Quốc về vấn đề này là rất rõ ràng, theo đó các bên cần căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh cấm vận đối với Triều Tiên.

Trước đó, trong bài phát biểu hôm 23/12 tổng kết về chính sách đối ngoại của nước này, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng cho rằng, nguyên nhân khiến tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng như hiện nay là do các bên không thực hiện được những nhận thức chung đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore, trong đó các quan ngại của Triều Tiên không được giải quyết.

Ông Vương Nghị nói: “Trung Quốc kêu gọi Mỹ nhanh chóng đưa ra các hành động thực tế nhằm thực hiện nhận thức chung tại Singapore”.

Hôm 16/12, Nga và Trung Quốc đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự thảo Nghị quyết về nới lỏng cấm vận đối với Triều Tiên. Dự thảo nghị quyết kêu gọi Liên Hợp Quốc kết thúc lệnh cấm các thành viên Liên Hợp Quốc nhập khẩu than, sắt, quặng sắt và hàng dệt may từ Triều Tiên.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng kêu gọi chấm dứt lệnh trừng phạt ban hành năm 2017, trong đó yêu cầu các thành viên Liên Hợp Quốc gửi trả các lao động Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài kể từ 22/12, vì lực lượng lao động này là nguồn thu quan trọng của Triều Tiên.

Trong đề xuất cũng kêu gọi các dự án hợp tác đường sắt và đường bộ liên Triều được miễn các lệnh trừng phạt hiện tại của Liên Hợp Quốc./.