Trung Quốc yêu cầu tăng cường sự gắn kết và sức chiến đấu của các tập thể lãnh đạo

Cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức ngày 23/10, diễn ra trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 5 khóa XX sẽ tổ chức vào đầu tuần tới, với trọng tâm là tăng cường công tác quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh.

Cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức ngày 23/10. Ảnh: China News

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, nhằm xem xét “Báo cáo tổng hợp về đợt kiểm tra thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX”.

Cuộc họp khẳng định các kết quả của đợt kiểm tra, đồng thời chỉ ra những vấn đề cần nhìn nhận nghiêm túc và giải quyết triệt để. Cuộc họp đã yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong công tác khắc phục, sửa chữa sai phạm, đồng thời đẩy mạnh giám sát quá trình thực hiện các biện pháp khắc phục này.

Cuộc họp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường xây dựng các tập thể lãnh đạo, nâng cao sự gắn kết và sức chiến đấu, khuyến khích cán bộ lãnh đạo tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển và vượt qua thách thức khó khăn.

Cuộc họp cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc trách nhiệm chính trị trong công tác quản lý và quản trị Đảng; thúc đẩy quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh với các tiêu chuẩn cao hơn và biện pháp thiết thực hơn; duy trì áp lực mạnh mẽ đối với công tác phòng, chống tham nhũng; giữ vững kỷ cương nghiêm minh; xây dựng các cơ quan chính trị trong sạch, chính trực.

Theo kế hoạch, Hội nghị Trung ương 5 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc ​sẽ diễn ra tại Bắc Kinh trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 26/10. Ngoài các biến động về nhân sự, một vấn đề thu hút sự quan tâm rộng rãi trong chương trình nghị sự của hội nghị lần này là việc “kiên trì thúc đẩy quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh”.

Theo các nhà quan sát, hội nghị sẽ tập trung chính vào công tác xây dựng Đảng và chống tham nhũng, cũng như tăng cường hiệu quả công tác giám sát đối với việc thực thi công vụ của cán bộ lãnh đạo. Các quyết định của hội nghị có thể tạo ra những tác động lâu dài đối với công tác quản lý cán bộ của Trung Quốc.