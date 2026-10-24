English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc yêu cầu tăng cường sự gắn kết và sức chiến đấu của các tập thể lãnh đạo

Thứ Bảy, 15:26, 24/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh Trung Quốc đang tổ chức đại hội Đảng các cấp và bầu ra ban lãnh đạo mới, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 23/10 đã nhóm họp, yêu cầu tăng cường sự gắn kết và sức chiến đấu của các tập thể lãnh đạo, thực hiện tốt công tác quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh.

Cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức ngày 23/10, diễn ra trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 5 khóa XX sẽ tổ chức vào đầu tuần tới, với trọng tâm là tăng cường công tác quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh.

trung quoc yeu cau tang cuong su gan ket va suc chien dau cua cac tap the lanh dao hinh anh 1
Cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức ngày 23/10. Ảnh: China News

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, nhằm xem xét “Báo cáo tổng hợp về đợt kiểm tra thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX”.

Cuộc họp khẳng định các kết quả của đợt kiểm tra, đồng thời chỉ ra những vấn đề cần nhìn nhận nghiêm túc và giải quyết triệt để. Cuộc họp đã yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong công tác khắc phục, sửa chữa sai phạm, đồng thời đẩy mạnh giám sát quá trình thực hiện các biện pháp khắc phục này.

Cuộc họp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường xây dựng các tập thể lãnh đạo, nâng cao sự gắn kết và sức chiến đấu, khuyến khích cán bộ lãnh đạo tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển và vượt qua thách thức khó khăn.

Cuộc họp cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc trách nhiệm chính trị trong công tác quản lý và quản trị Đảng; thúc đẩy quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh với các tiêu chuẩn cao hơn và biện pháp thiết thực hơn; duy trì áp lực mạnh mẽ đối với công tác phòng, chống tham nhũng; giữ vững kỷ cương nghiêm minh; xây dựng các cơ quan chính trị trong sạch, chính trực.

Theo kế hoạch, Hội nghị Trung ương 5 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc ​sẽ diễn ra tại Bắc Kinh trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 26/10. Ngoài các biến động về nhân sự, một vấn đề thu hút sự quan tâm rộng rãi trong chương trình nghị sự của hội nghị lần này là việc “kiên trì thúc đẩy quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh”.

Theo các nhà quan sát, hội nghị sẽ tập trung chính vào công tác xây dựng Đảng và chống tham nhũng, cũng như tăng cường hiệu quả công tác giám sát đối với việc thực thi công vụ của cán bộ lãnh đạo. Các quyết định của hội nghị có thể tạo ra những tác động lâu dài đối với công tác quản lý cán bộ của Trung Quốc.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc nhận hơn 80% đơn hàng đóng tàu mới toàn cầu
Trung Quốc nhận hơn 80% đơn hàng đóng tàu mới toàn cầu

VOV.VN - Ngành đóng tàu Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới về sản lượng hoàn thành, đơn hàng mới và đơn hàng đang nắm giữ trong 9 tháng kể từ đầu năm 2026. Trong đó, khối lượng đơn hàng mới chiếm 81,8% thị phần toàn cầu.

Trung Quốc nhận hơn 80% đơn hàng đóng tàu mới toàn cầu

Trung Quốc nhận hơn 80% đơn hàng đóng tàu mới toàn cầu

VOV.VN - Ngành đóng tàu Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới về sản lượng hoàn thành, đơn hàng mới và đơn hàng đang nắm giữ trong 9 tháng kể từ đầu năm 2026. Trong đó, khối lượng đơn hàng mới chiếm 81,8% thị phần toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu giảm thiểu thương vong trận động đất ở Tây Tạng
Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu giảm thiểu thương vong trận động đất ở Tây Tạng

VOV.VN - Theo số liệu cập nhật của Trung Quốc, trận động đất mạnh 7 độ xảy ra tại Tây Tạng tối 22/10, đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 65 người bị thương. Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn, giảm thiểu số người thương vong do thảm họa gây ra.

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu giảm thiểu thương vong trận động đất ở Tây Tạng

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu giảm thiểu thương vong trận động đất ở Tây Tạng

VOV.VN - Theo số liệu cập nhật của Trung Quốc, trận động đất mạnh 7 độ xảy ra tại Tây Tạng tối 22/10, đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 65 người bị thương. Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn, giảm thiểu số người thương vong do thảm họa gây ra.

Chưa đổ bộ, bão Champi đã gây thương vong tại Đài Loan (Trung Quốc)
Chưa đổ bộ, bão Champi đã gây thương vong tại Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Mặc dù chưa đổ bộ, nhưng bão Champi đã khiến 1 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương ở Đài Loan, Trung Quốc.

Chưa đổ bộ, bão Champi đã gây thương vong tại Đài Loan (Trung Quốc)

Chưa đổ bộ, bão Champi đã gây thương vong tại Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Mặc dù chưa đổ bộ, nhưng bão Champi đã khiến 1 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương ở Đài Loan, Trung Quốc.

Trung Quốc, Thái Lan gấp rút ứng phó sự cố lỗ hổng bảo mật PHP
Trung Quốc, Thái Lan gấp rút ứng phó sự cố lỗ hổng bảo mật PHP

VOV.VN - Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc ngày 22/10 cảnh báo hai lỗ hổng bảo mật đặc biệt nghiêm trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP. Các cơ quan chức năng Thái Lan đang khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ dữ liệu quy mô lớn liên quan sự cố này.

Trung Quốc, Thái Lan gấp rút ứng phó sự cố lỗ hổng bảo mật PHP

Trung Quốc, Thái Lan gấp rút ứng phó sự cố lỗ hổng bảo mật PHP

VOV.VN - Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc ngày 22/10 cảnh báo hai lỗ hổng bảo mật đặc biệt nghiêm trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP. Các cơ quan chức năng Thái Lan đang khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ dữ liệu quy mô lớn liên quan sự cố này.

Trung Quốc đẩy mạnh thương mại hóa các đột phá công nghệ
Trung Quốc đẩy mạnh thương mại hóa các đột phá công nghệ

VOV.VN - Ngày 21/10, Trung Quốc công bố các hướng dẫn nhằm làm sâu sắc hơn sự hội nhập giữa đổi mới công nghệ và công nghiệp, kêu gọi những đột phá mang tính quyết định trong các công nghệ then chốt cốt lõi, đẩy nhanh quá trình thương mại hóa các công nghệ tiên tiến, hỗ trợ lớn hơn từ vốn đầu tư dài hạn cho công nghệ.

Trung Quốc đẩy mạnh thương mại hóa các đột phá công nghệ

Trung Quốc đẩy mạnh thương mại hóa các đột phá công nghệ

VOV.VN - Ngày 21/10, Trung Quốc công bố các hướng dẫn nhằm làm sâu sắc hơn sự hội nhập giữa đổi mới công nghệ và công nghiệp, kêu gọi những đột phá mang tính quyết định trong các công nghệ then chốt cốt lõi, đẩy nhanh quá trình thương mại hóa các công nghệ tiên tiến, hỗ trợ lớn hơn từ vốn đầu tư dài hạn cho công nghệ.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ