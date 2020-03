Trường hợp trẻ em tử vong do Covid-19 đầu tiên ở thành phố New York

Hiện chưa rõ tuổi của em bé này nhưng theo NBC, em bé có một bệnh lý nền nào đó.

Thi thể các nạn nhân chết do Covid-19 được đưa lên xe lạnh ở New York, Mỹ. Ảnh: SWNS/DM.

Tính đến tối 30/3 (giờ Mỹ), bang New York (Mỹ) đã có tổng cộng 1.218 ca tử vong do bệnh Covid-19 (gây ra bởi virus SARS-CoV-2), khiến Thống đốc Andrew Cuomo của bang này phải ra lời kêu gọi khẩn cấp các tình nguyện viên y tế giúp đỡ. Vào hôm 30/3, riêng thành phố New York đã có 790 ca tử vong do dịch bệnh này.



“Hãy đến giúp chúng tôi ở New York”, vị Thống đốc nói. Ông cho hay, số ca nhiễm virus gây bệnh này ở bang này đã vượt qua mốc 66.000.

Ước tính có 80.000 cựu nhân viên y tế đã tình nguyện hỗ trợ hoạt động chống dịch Covid-19 ở đây.

Giới chức đã cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng dịch bệnh này có thể đẩy các bệnh viện New York tới giới hạn bùng vỡ.

Theo Cuomo, thành phố New York đang cần thêm 1 triệu nhân viên y tế.

Vụ tử vong của em bé nói trên xuất hiện vào thời điểm chỉ 2 ngày sau khi một trẻ sơ sinh đã chết do Covid-19 ở Illinois (Mỹ) vào hôm 28/3.

Khi có trẻ sơ sinh tử vong do Covid-19, Tiến sĩ Ngozi Ezike – Giám đốc Y tế Công cộng Illinois đã nhận định đây là tín hiệu cảnh báo về tính nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ.

Cho tới nay, nguy cơ mắc và tử vong do Covid-19 ở người già và người có bệnh lý nền là cao hơn cả. Trẻ em chỉ chiếm tỷ nhỏ trong số các ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới./.