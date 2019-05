Truyền thông Anh: Sẽ có thêm các Bộ trưởng Anh xin từ chức

Việc bà Andrea Leadsom rút khỏi nội các, với lý do không còn ủng hộ chiến lược của chính phủ trong tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu tiếp tục gia tăng sức ép lên Thủ tướng Theresa May.

Sẽ có thêm nhiều Bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng Theresa May theo chân bà Andrea Leadsom xin từ chức. Ảnh: Reuters

Theo Tạp chí Times, Thủ tướng Theresa May dự kiến sẽ thông báo từ chức vào ngày mai (24/5). Báo này cho rằng, khi Thủ tướng từ chức, Đảng Bảo thủ sẽ phải lựa chọn một lãnh đạo có khả năng muốn tái đàm phán thỏa thuận đã nhất trí với Liên minh châu Âu, làm gia tăng khả năng đối đầu căng thẳng với khối.

Hiện cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson được cho là ứng cử viên tiềm năng nhất thay thế vị trí của bà May. Ông Boris Johnson đã từng rời khỏi chính phủ của Thủ tướng Theresa May vào mùa Hè năm ngoái, do bất đồng về kế hoạch Brexit. Ông từng tuyên bố muốn có một sự chia tay dứt khoát hơn với EU./.