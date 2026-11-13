Truyền thông Nga nhấn mạnh quan hệ đối tác tin cậy Nga - Việt Nam

Trong bài viết đăng tải ngày 12/11, hãng thông tấn TASS dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko cho rằng việc đoàn đại biểu Nga được tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cho thấy Việt Nam dành sự coi trọng đặc biệt đối với Liên bang Nga. Bà Matvienko cũng đánh giá chuyến thăm diễn ra đúng thời điểm, khi hai nước đang triển khai những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga trước đó của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko trả lời phỏng vấn báo chí Nga.

Cùng đề cập nội dung này, hãng thông tấn RIA Novosti có bài viết với tiêu đề “Matvienko nhấn mạnh tính chất đặc biệt trong quan hệ giữa Nga và Việt Nam”. Hãng thông tấn lớn của Nga nhắc lại việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời cho biết sau chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan liên quan triển khai những thỏa thuận đạt được.

Kênh truyền hình Rossiya 1 đăng tải nội dung phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sau cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hà Nội. Trong đó, bà Matvienko nhấn mạnh cả hai bên đều có quyết tâm nghiêm túc trong việc hiện thực hóa các thỏa thuận đã đạt được ở cấp cao, đồng thời thông tin về những lĩnh vực hợp tác trọng tâm như thương mại, năng lượng, giáo dục và kết nối địa phương.

Về nội dung hợp tác cụ thể, bà Matvienko cho biết Việt Nam đánh giá tích cực hiệp định thương mại với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU). Kim ngạch thương mại song phương trong 9 tháng đầu năm tăng 12%. Hợp tác năng lượng, đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân, cũng được bà đánh giá là một trong những dự án quan trọng trong quan hệ song phương. Ngoài ra, hai bên đang thúc đẩy hợp tác giáo dục, xây dựng trường học tiếng Nga tại Việt Nam, kết nối giữa các địa phương và phát triển du lịch.

Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax tập trung đưa tin về cuộc gặp giữa bà Matvienko và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga chuyển lời chào của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời nhấn mạnh hai nước đã xây dựng được quan hệ tin cậy. Bà cho biết lãnh đạo Nga đánh giá cao những cuộc tiếp xúc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và tính chất đặc biệt trong quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo hai nước.

Các bài viết trên trang thông tin chính thức của Hội đồng Liên bang Nga cũng dành dung lượng đáng kể cho hợp tác nghị viện. Tại cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bà Matvienko khẳng định quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực, cả trên các diễn đàn quốc tế. Hai bên đã ký Kế hoạch hợp tác liên nghị viện đến năm 2029, đồng thời trao đổi về khả năng tổ chức diễn đàn liên vùng nhằm tăng cường kết nối giữa các địa phương và doanh nghiệp.

Có thể thấy, truyền thông Nga tập trung làm nổi bật ba khía cạnh trong quan hệ với Việt Nam: nền tảng chính trị tin cậy, sự coi trọng ở cấp lãnh đạo và quyết tâm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cụ thể. Việt Nam được nhắc đến không chỉ với tư cách một người bạn truyền thống mà còn là đối tác chiến lược toàn diện có vai trò quan trọng trong định hướng hợp tác của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.