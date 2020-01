TT Hun Sen tái khẳng định Việt Nam giúp Campuchia thoát họa diệt chủng

Sáng nay (7/1), tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia đã diễn ra Lễ kỷ niệm 41 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, giải phóng đất nước(7/1/1979 – 7/1/2020).

Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin cùng đông đảo quan chức Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ Campuchia, Đại diện ngoại giao đoàn tại Campuchia và hàng vạn quần chúng nhân dân.



Thủ tướng Hun Sen đã có bài diễn văn nêu bật ý nghĩa to lớn của chiến thắng vào đúng ngày này 41 năm trước, khẳng định nhờ sự giúp đỡ to lớn của quân tình nguyện Việt Nam mà Campuchia đã lật đổ được chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi cuộc thảm sát tàn khốc nhất trong lịch sử và mở ra một kỷ nguyên mới độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Người dân Campuchia dự mít tinh.

Thủ tướng Hun Sen nói: “Trong giai đoạn đen tối nhất đó, những người yêu nước thoát khỏi sự giết hại của Pol Pot đã anh dũng đấu tranh và cùng nhau thành lập Mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia để lãnh đạo nhân dân chiến đấu chống lại chế độ bạo tàn Khmer Đỏ. Mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ khắp nơi, và trong đó có sự giúp đỡ hết sức to lớn của quân đội tình nguyện Việt Nam, cũng như những người yêu hòa bình và công lý trên toàn thế giới, đánh đổ chế độ diệt chủng, tạo nên chiến thắng rực rỡ ngày 7/1/1979.”



Ông Chhour Sopannha, một người dân Campuchia đến tham dự lễ kỷ niệm cho biết: “Ngày 7/1 rất quan trọng đối với chúng tôi vì đó là một ngày lịch sử. Tôi cho rằng đây là chiến thắng của tất cả mọi người dân Campuchia. Chúng tôi đã trải qua cuộc nội chiến thảm khốc nên chúng tôi luôn mong muốn đất nước hòa bình, ổn định”.

Màn văn nghệ tại sự kiện.

Ông Sok Touch, Viện trưởng Viện Hàn Lâm Campuchia, cho rằng ngày này cách đây 41 năm là thời khắc lịch sử khi hàng triệu người dân Campuchia được giải phóng khỏi các cánh đồng chết. Nếu không có ngày mùng 7/1, Campuchia sẽ không có hòa bình và phát triển như ngày hôm nay.



Ngày 7/1/1979, lực lượng quân tình nguyện Việt Nam đã hỗ trợ quân đội và nhân dân Campuchia mở đợt phản công giải phóng thủ đô Phnom Penh, lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ tàn ác.

Trong gần 4 năm cầm quyền, bè lũ Pol Pot đã tiến hành các cuộc thảm sát đẫm máu man rợ, sát hại khoảng 3 triệu đồng bào của chúng, đẩy Campuchia rơi vào cảnh lầm than, đen tối nhất trong lịch sử nhân loại.

Nhờ sự giúp đỡ to lớn của lực lượng quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam và bạn bè quốc tế, sau ngày giải phóng, đất nước Campuchia đã hồi sinh và phát triển, đem lại cho nhân dân Campuchia cuộc sống ấm no, hòa bình, thịnh vượng ngày nay./.