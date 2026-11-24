Dự án “Tuyến đường Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng quốc tế” (TRIPP) được khởi động ngày 23/11 là sáng kiến giao thông và năng lượng được Mỹ hậu thuẫn, nhằm kết nối phần lãnh thổ chính của Azerbaijan với vùng lãnh thổ tách biệt Nakhchivan thông qua miền Nam Armenia, đồng thời thiết lập các kết nối năng lượng với Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm tay Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan trong lễ ký thỏa thuận tại Nhà Trắng ngày 8/8/2025. (Ảnh: Reuters)

Dự án được xem là một trọng tâm trong sáng kiến hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Armenia và Azerbaijan. Đồng thời, sáng kiến có thể mở rộng sự hiện diện kinh tế của Washington tại Nam Kavkaz, khu vực mà Iran nhiều lần cảnh báo về những diễn biến có thể đe dọa an ninh và ảnh hưởng khu vực của nước này.

Hành lang chiến lược ba bên

Tuyến đường dài khoảng 26 dặm (42 km) dự kiến đi qua tỉnh Syunik ở miền Nam Armenia, gần biên giới Iran, kết nối phần lãnh thổ chính của Azerbaijan với vùng Nakhchivan, sau đó mở rộng kết nối tới Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO.

Dự án bao gồm đường sắt, đường bộ, đường dây truyền tải điện và cáp quang, qua đó hình thành các kết nối thương mại giữa Trung Á và châu Âu.

Dự án TRIPP bắt nguồn từ sáng kiến ngoại giao do Mỹ làm trung gian, nhằm chấm dứt nhiều thập kỷ xung đột giữa Armenia và Azerbaijan liên quan đến Nagorno-Karabakh. Đây là vùng lãnh thổ được quốc tế công nhận thuộc Azerbaijan, nhưng trong nhiều năm do lực lượng ly khai người Armenia kiểm soát, trước khi quân đội Azerbaijan giành lại quyền kiểm soát vào năm 2023.

Trong cuộc họp năm 2025 tại Nhà Trắng cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã cùng ký tuyên bố chung nhằm thúc đẩy hòa bình, bình thường hóa quan hệ và mở lại các tuyến giao thông trong khu vực.

Sáng kiến TRIPP đồng thời trao cho Washington vai trò trung tâm trong việc phát triển hạ tầng.

Theo khuôn khổ triển khai được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan công bố hồi tháng 1, Công ty Phát triển TRIPP sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc xây dựng hạ tầng.

Văn bản khuôn khổ quy định một pháp nhân do Mỹ kiểm soát sẽ nắm giữ 74% cổ phần công ty, trong khi Armenia giữ 26%. Công ty dự kiến được trao quyền phát triển dự án trong thời hạn ban đầu 49 năm, kèm khả năng gia hạn thêm 50 năm. Nếu gia hạn, tỷ lệ sở hữu của Armenia sẽ tăng lên 49%.

Tuy nhiên, chính quyền Armenia vẫn giữ quyền tài phán đối với lãnh thổ, bao gồm trách nhiệm về hải quan, nhập cư, thực thi pháp luật và an ninh biên giới. Mỹ, Armenia và Azerbaijan cũng thông báo thành lập các nhóm hoạch định kỹ thuật ba bên trong tháng 11 nhằm thúc đẩy sáng kiến này.

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các tuyến đường bộ và đường sắt, TRIPP còn được định hướng trở thành một hành lang kết nối hạ tầng năng lượng trong khu vực. Theo Thủ tướng Pashinyan, việc kết nối lưới điện của Armenia với Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một cấu phần quan trọng của dự án. Armenia hiện đã kết nối hệ thống điện với Georgia, đồng thời đang đầu tư nâng cao hiệu quả hạ tầng truyền tải điện.

Việc mở rộng TRIPP sang lĩnh vực năng lượng cho thấy tham vọng của sáng kiến không chỉ là khơi thông tuyến giao thương giữa Azerbaijan với vùng lãnh thổ Nakhchivan, qua Armenia và kết nối tới Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn góp phần định hình lại mạng lưới kết nối kinh tế và năng lượng tại Nam Kavkaz. Đây cũng là yếu tố khiến dự án mang ý nghĩa địa chính trị rộng hơn, trong bối cảnh các tuyến vận tải và năng lượng ngày càng gắn chặt với cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc trong khu vực.

Bản đồ tuyến “Hành lang Zangezur” theo cách gọi của Azerbaijan (Ảnh: WANA Iran)

Thêm công cụ để Mỹ bao vây Iran?

Tầm quan trọng chiến lược của hành lang càng gia tăng trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran, khi Tehran tìm cách bảo đảm các tuyến thương mại phía Bắc, đồng thời hạn chế sự hiện diện an ninh của Mỹ gần biên giới. Trong khi đó, Washington vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân và Lực lượng đặc nhiệm Iron Gate tập trung vào các khu vực biên giới của Iran.

Iran từ lâu phản đối những đề xuất về hành lang giao thông mà Azerbaijan gọi là “Hành lang Zangezur”. Tehran đặc biệt lo ngại các phương án có thể làm suy yếu quyền kiểm soát lãnh thổ của Armenia, gây gián đoạn khả năng tiếp cận Armenia của Iran hoặc mở rộng sự hiện diện của các cường quốc bên ngoài gần biên giới nước này.

Armenia vẫn khởi động dự án bất chấp cảnh báo từ phía Iran. Ông Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao về chính sách đối ngoại của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei mới đây cáo buộc Armenia phớt lờ những quan ngại an ninh của Tehran liên quan đến tuyến đường được đề xuất.

“Tôi đã nói rõ lời cuối cùng với Đại sứ Armenia rằng nếu ông Trump và các đồng minh muốn vượt qua lằn ranh đỏ của Iran, chúng tôi sẽ bẻ gãy chân họ”, ông Velayati viết trong bài báo đăng ngày 5/11 trên nhật báo Ettelaat của Iran.

Ông Velayati cũng cảnh báo Iran sẽ bảo vệ lợi ích an ninh tại Nam Kavkaz bất kể lập trường của Nga, đồng thời nhắc lại sự phản đối lâu nay của Tehran đối với dự án. Hồi tháng 8/2025, ông Velayati từng cảnh báo hành lang này có thể trở thành “nghĩa địa” của những người mà ông gọi là lính đánh thuê của nước Mỹ.

Những lo ngại của Iran về khả năng Mỹ mở rộng ảnh hưởng tại các tuyến giao thông và thương mại ở khu vực biên giới phía Bắc càng trở nên đáng chú ý khi Washington mới triển khai một biện pháp gây sức ép mới nhằm vào Tehran. Hôm 7/11, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo thành lập Nhóm đặc trách Iron Gate, với nhiệm vụ phối hợp cùng các cơ quan chính phủ Mỹ để ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí tiên tiến, công nghệ lưỡng dụng, vật liệu thuộc diện trừng phạt và các dòng tiền bị Washington coi là bất hợp pháp qua biên giới trên bộ của Iran và biển Caspi.

Động thái này được xem là bước mở rộng chiến dịch gây sức ép của Mỹ, vốn trước đó tập trung chủ yếu vào phong tỏa các cảng biển của Iran, sang những tuyến cung ứng trên bộ và các mạng lưới vận tải xuyên biên giới. Theo CENTCOM, lệnh phong tỏa hải quân đã ngăn Iran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá hơn 25 tỷ USD trong những tháng gần đây.

Thời điểm triển khai Iron Gate đặc biệt đáng chú ý khi một cuộc điều tra do Reuters tiến hành cho thấy Iran vẫn duy trì được mạng lưới cung ứng thiết bị quân sự bất chấp các biện pháp trừng phạt và phong tỏa. Mạng lưới hơn 5.000 cơ quan, đơn vị có liên hệ với Bộ Quốc phòng Iran đã nhập khẩu ít nhất 2 tỷ USD thiết bị, vật liệu và phương tiện kể từ tháng 1/2025. Hàng hóa được đưa vào Iran qua nhiều tuyến khác nhau, trong đó có tàu chở hàng từ Nga qua biển Caspi, xe tải đi qua các quốc gia Trung Á và máy bay chở hàng từ Trung Quốc. Một số mặt hàng được xác định có thể phục vụ sản xuất tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Phạm vi hoạt động mà Mỹ công bố cho Iron Gate bao gồm toàn bộ các tuyến biên giới trên bộ của Iran và biển Caspi – không gian địa lý có liên hệ trực tiếp với Nam Kavkaz. Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi nào trong cấu trúc kết nối giao thông, thương mại và kiểm soát biên giới tại khu vực này đều có thể tác động đến lợi ích chiến lược của Tehran.

Armenia tự đặt mình trước rủi ro

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran kể từ cuối tháng Hai đã khiến TRIPP chậm triển khai, vô tình giúp Armenia tránh được những rủi ro an ninh lớn hơn. Khi xung đột với Iran leo thang, chính quyền Tổng thống Donald Trump phải tập trung nguồn lực và sự chú ý cho cuộc chiến, khiến dự án hành lang Kavkaz không còn là ưu tiên trước mắt của Washington. Hồi tháng 3/2026, Thủ tướng Armenia Pashinyan cũng thừa nhận tiến độ TRIPP có thể bị ảnh hưởng do mức độ ưu tiên của Mỹ đối với dự án suy giảm.

Một biển báo chỉ đường trên biên giới Armenia và Iran (Ảnh: OC media)

Nhưng một khi được khởi động tiến trình xây dựng và vận hành, tuyến hành lang đi qua miền Nam Armenia, gần biên giới Iran, có thể trở thành một mục tiêu tiềm tàng trong các hoạt động trả đũa của Tehran. Những lo ngại này không hoàn toàn mang tính giả định. Đầu tháng 3, các thiết bị bay không người lái được cho là xuất phát từ Iran đã tấn công một số mục tiêu tại vùng Nakhchivan của Azerbaijan, khiến 4 dân thường bị thương. Vụ việc cho thấy nguy cơ xung đột lan rộng và tác động tới các quốc gia láng giềng, kể cả những nước không trực tiếp tham chiến.

Từ góc nhìn của Tehran, một hành lang do Mỹ hậu thuẫn, nằm sát biên giới phía Bắc Iran, có thể làm gia tăng sự hiện diện và ảnh hưởng của Washington tại Nam Kavkaz. Trong trường hợp hạ tầng TRIPP được hình thành, Armenia có nguy cơ bị đặt vào thế khó: vừa phải bảo vệ lợi ích kinh tế và an ninh của mình, vừa phải tránh trở thành địa bàn đối đầu giữa Iran với Mỹ và các đối tác khu vực của Washington.